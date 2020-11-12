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Bu kez sosyal mesafeye uydular!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Sıcak havanın devam ettiği Antalya'da yazdan kalma günler yaşamanın tadını çıkaran onlarca kişi soluğu sahilde aldı. Bol bol güneşlenen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, yaz aylarında ulaşamadıkları rahatlığa ulaştı. Sosyal mesafenin sağlandığı dünyaca ünlü sahilde keyifli anlar yaşandı.

Bu kez sosyal mesafeye uydular!

Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının ise yüzde 36 olarak ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, güneşli havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu tatilciler hem güneşlendi hem de Kasım ayında denize girmenin tadını çıkardı. Yaz aylarındaki yoğunluktan eser kalmayan sahilde, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

'ERZURUM'UN YAZINI YAŞIYORUZ'

Kasım ayında denize girmenin çok güzel olduğunu belirten Alişan Kara, “Türkiye’nin doğusunda kar yağıyor, biz burada denize giriyoruz. Şu anda ne sıcak, ne soğuk. Erzurum’un yazını yaşıyoruz. Bunu değerlendirmek lazım. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir nimet ve bunu değerlendirmemiz lazım” dedi.

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Sahilde yoğunluğun yaz aylarına nazaran az olmasıyla birlikte sosyal mesafeyi korumanın kolaylaştığını ifade eden Kara, “Kendi tedbirimizi, kendimiz almamız lazım” dedi, sigara yasağı konusunda da sahilin yoğun olduğu dönemde yasaklanması gerektiğini söyledi.

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İHA

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