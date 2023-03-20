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  4. Bu kez yağmur yağmadan su bastı! Sağlık Müdürlüğünde can güvenliği riski... Onlarca önemli belge sırılsıklam oldu: "Araştırılması gereken bir ihmal var"

Bu kez yağmur yağmadan su bastı! Sağlık Müdürlüğünde can güvenliği riski... Onlarca önemli belge sırılsıklam oldu: "Araştırılması gereken bir ihmal var"

20.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde seller nedeniyle su baskınları yaşarken bu kez İstanbul'da sağlık müdürlüğünü su bastı. Geçici olarak tarihi bir binada yer alan Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğündeki onlarca önemli belge ıslanıp kullanılamaz hale geldi. Yüksek voltajlı elektrik panosu nedeniyle can güvenliği de risk altına girerken su baskının yaşanmasının binadaki restorasyon çalışması sırasında bir ihmalden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu kez yağmur yağmadan su bastı! Sağlık Müdürlüğünde can güvenliği riski... Onlarca önemli belge sırılsıklam oldu: "Araştırılması gereken bir ihmal var"

Hem ofis su içinde kaldı hem de aralarında işyeri ruhsatı, hekimlerin binlerce lira para verip aldığı çalışma belgesinin de yer aldığı çok sayıda evrak zarar gördü. Tarihi binaya ne olacağı ve zarar gören evrakların nasıl telafi edileceği henüz belirsizliğini korurken Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen görüntüler durumu gözler önüne serdi.

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RUHSATLAR, DENETİM TUTANAKLARI...

Geçici olarak 1923'te hizmete giren tarihi binada bulunan Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğünde su baskını sırasında her yer su içinde kaldı, yüzlerce önemli rapor, ruhsat ve belge de ıslanıp kullanılamaz hale geldi. Çalışanlar kamu malına dair de ciddi bir zayiatın olduğunu dile getiriyor. Zarar gören evraklar arasında işyeri ruhsatları, denetim tutanakları, çalışma belgeleri gibi evraklar yer alıyor.

"HİÇ BİTMEYEN BİR ÇALIŞMA VAR"

Üstelik yüksek voltajlı elektrik panosu da can güvenliği endişelerini doğuruyor.

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Moloz yığınlarını yığılı olduğu görülen binada sağlık müdürlüğü çalışanı "Sürekli bir tadilat söz konusu. Bir türlü bitmek bilmeyen bir çalışma var."

"VANAYI KAPATMAYI UNUTMUŞLAR"

Su baskının nedeni olarak ise restorasyon yapılan binada gece yapılan bir çalışma sırasında borunun kesildikten sonra boru vanasının kapatılmaması gösteriliyor. Çalışanlar araştırılması gereken bir ihmal olduğunu dile getiriyor.

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su baskını sağlık müdürlüğü

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