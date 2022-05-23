Bu kişilerin prostat kanseri olma riski 3 kat daha fazla!

Prostat kanseri erkeklerde endişeye yol açıyor. En sık görülen kanser türlerinden olan prostat kanseri kansere bağlı ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Prostat kanseri, prostat dokusunu oluşturan bazı hücrelerin anormal seyir göstererek tümör yapıları oluşturması sonucu meydana geliyor. Genellikle 65 yaş üzerinde ortaya çıkıyor. Ailede meme kanseri ve prostat kanseri görülmesi bu kansere yakalanma riskini 2-3 kat daha fazla arttırıyor.

BU KİŞİLERİN PROSTAT KANSERİ OLMA RİSKİ DAHA FAZLA

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılında güncellediği verilere göre prostat kanseri erkeklerde en sık rastlanan ikinci kanser türü olarak dikkat çekiyor. Rakamlar yalnızca 2020 yılında Türkiye’de 19 bin 444 kişinin prostat kanseri tanısı aldığını gösteriyor. Ailesinde, özellikle babasında veya erkek kardeşlerinde prostat kanseri öyküsü olan kişilerde, hastalığın görülme ihtimali normal kişilere göre 2-3 kat daha fazla.

KANSER TARAMALARI 40’LI YAŞLARDA BAŞLAMALI

Son dönemde yapılan araştırmalara göre aile öyküsünde meme kanseri varlığı da prostat kanseri riskini artırıyor. Kadınlarda meme kanserine neden olan BRCA1 ve BRCA2’deki mutasyonların (değişimlerin) erkeklerde de prostat kanserinin nedeni olabildiğini anlatan Doç. Dr. İlker Tinay, “Bu yönde aile öyküleri olan erkeklerin prostat kanseri açısından taramalarına 40’lı yaşlarda başlamaları gerekiyor. Bazı kültürel nedenlerle prostat muayenesinden kaçınılsa da erken tanı konan hastalarda daha etkili tedavi yapma şansı mümkün” dedi.

YENİ GELİŞMELER PROSTAT KANSERİ İÇİN UMUT IŞIĞI

Erken tanı koymanın daha başarılı tedaviler ve daha uzun bir sağkalım anlamına geldiğinin altını çizen Doç. Dr. İlker Tinay, “İnsanların bilinçli olması ve düzenli kontrollere gelerek taramalarını yaptırması çok önemli. Yeni gelişmeler sayesinde ileri evre prostat kanserinde bile tedavide yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün olsa da, erken tanı alan kişilerin sonuçları da daha başarılı oluyor” dedi.

DENGELİ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Her hastalıkta olduğu gibi prostat kanseri olma riskini azaltmak için de sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. İlker Tinay, “Dengeli beslenme, aktif bir günlük yaşamı sağlayan fiziksel aktiviteler ve düzenli doktor kontrolleri önemli” şeklinde konuştu.



