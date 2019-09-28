HABER

"Bu kıvılcım terörün bitmesine vesile olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Hüseyin Öztürk: - "(Diyarbakır annelerinin oturma eylemi) İnşallah bu kıvılcım terörün bitmesine vesile olacak öyle olacağına da inanıyorum çünkü yüreği yanan anaların o gözyaşları, inşallah onların hepsini gözyaşlarında boğacaktır"

ELAZIĞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin terörün bitmesine vesile olacağına inandığını söyledi.

TOÇ BİR-SEN Elazığ Şubesince Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda düzenlenen divan toplantısına katılan Öztürk, yaptığı konuşmada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de bu partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini dün ziyaret ederek desteklerini ilettiklerini anımsattı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı bu onurlu eylemin büyüyerek devam ettiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"İnşallah bu kıvılcım terörün bitmesine vesile olacak öyle olacağına da inanıyorum çünkü yüreği yanan anaların o gözyaşları, inşallah onların hepsini gözyaşlarında boğacaktır. 40 yıldır bu ülkenin başına bela oldular. Hem askerimizi, polisimizi, insanımızı şehit ettiler, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, hem bu ülkenin kaynaklarının bir şekilde teröre gitmesine sebep oldular. Bu ülkenin kamu kaynaklarının, gelirinin orada heba olmasına sebebiyet verdiler, bunu çok iyi okumak gerekiyor. Bu sadece burada kurulmuş bir örgüt değil, uluslararası taşeron bir örgüttür. Bu ve benzeri illegal yapılara, örgütlere karşı biz Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek, birbirimize her geçen gün daha kuvvetli bir şekilde sarılmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz."

- 5. Dönem Toplu Sözleşme

Öztürk, 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine değinerek, Memur-Sen ailesi olarak bu süreci üyelerinin, çalışanlarının ve teşkilatlarının talimatları ve kararları doğrultusunda yürüttüklerini belirtti.

Nihayetinde masada Memur-Sen olarak yüzde 20'nin altına imza atmayacakları yönünde karar aldıklarını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Memur-Sen olarak yüzde 20'nin altına imza atmayacağımızı Genel Başkanımız ifade etti ama karar sahanın, tabanın ve çalışanların kararıdır. Biz sadece sahanın kararını masada sözlü olarak ifade ettik ve onun gereğini yerine getirdik. Süreç bitti mi? Hayır, süreç devam ediyor. Başkanımız da ifade etti, gerek 9688 sayılı yasayla ilgili yapılacak düzenlemeler, gerek daha önce açıklanmış olan 3600 ek göstergeyle sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle, lisans tamamlamayla, fiili hizmetle ilgili ve benzeri toplu sözleşmede masaya taşıdığımız, sürecin devamı noktasında ısrar ettiğimiz birçok konunun bundan sonraki süreçte de takipçisi olacağız."

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Depremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildiDepremin ardından kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi
40 yıl direksiyon sallayarak ailesine baktı40 yıl direksiyon sallayarak ailesine baktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
divan toplantısı Elazığ TOÇ BİR-SEN

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.