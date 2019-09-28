ELAZIĞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin terörün bitmesine vesile olacağına inandığını söyledi.

TOÇ BİR-SEN Elazığ Şubesince Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda düzenlenen divan toplantısına katılan Öztürk, yaptığı konuşmada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de bu partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini dün ziyaret ederek desteklerini ilettiklerini anımsattı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı bu onurlu eylemin büyüyerek devam ettiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"İnşallah bu kıvılcım terörün bitmesine vesile olacak öyle olacağına da inanıyorum çünkü yüreği yanan anaların o gözyaşları, inşallah onların hepsini gözyaşlarında boğacaktır. 40 yıldır bu ülkenin başına bela oldular. Hem askerimizi, polisimizi, insanımızı şehit ettiler, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, hem bu ülkenin kaynaklarının bir şekilde teröre gitmesine sebep oldular. Bu ülkenin kamu kaynaklarının, gelirinin orada heba olmasına sebebiyet verdiler, bunu çok iyi okumak gerekiyor. Bu sadece burada kurulmuş bir örgüt değil, uluslararası taşeron bir örgüttür. Bu ve benzeri illegal yapılara, örgütlere karşı biz Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek, birbirimize her geçen gün daha kuvvetli bir şekilde sarılmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz."