KADIN

Bu kıyafet ve aksesuarlar her gün kullanılırsa tehlikeli olabilir, sağlığınızdan olabilirsiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Ne yüksek topuklu ayakkabıdan, ne de dar kot pantolonlardan vazgeçemiyoruz. Ancak daha çok moda uğruna ya da gözümüze hoş göründüğü için giymekten kendimizi alıkoyamadığımız kıyafet ve aksesuarlar sağlımıza zarar verebilirler. İşte kullanırken dikkatli olmamız gerekenlerin bir listesi.

İrlandalı yazar George Bernard Shaw 'moda salgından başka bir şey değildir' dediğinde muhtemelen modayı bir hastalıkla karşılaştırdığında ne kadar haklı olduğunu bilmiyordu.

SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLİRLER

Her gün modaya uygun giyinmenin sağlığımız için tehlikeli olabileceği bir gerçek. Sıkı korseler geçmişte kaldı ama 21. yüzyılda bile birçok sağlık sorununa neden olabilecek şeyler var.

HANGİ ÜRÜNLER ZARAR VERİYOR?

Sağlığınıza önem vermeniz için her gün giydiğimiz kıyafetlerin tehlikeli boyutlarını sizin için derledik. İşte külotlu çoraptan, güneş gözlüğü kullanımına hatta pijamaya varana dek kullanırken dikkatli olmanız gerekenler.


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