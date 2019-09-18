Bu kıyafet ve aksesuarlar her gün kullanılırsa tehlikeli olabilir, sağlığınızdan olabilirsiniz

İrlandalı yazar George Bernard Shaw 'moda salgından başka bir şey değildir' dediğinde muhtemelen modayı bir hastalıkla karşılaştırdığında ne kadar haklı olduğunu bilmiyordu.

SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLİRLER

Her gün modaya uygun giyinmenin sağlığımız için tehlikeli olabileceği bir gerçek. Sıkı korseler geçmişte kaldı ama 21. yüzyılda bile birçok sağlık sorununa neden olabilecek şeyler var.

HANGİ ÜRÜNLER ZARAR VERİYOR?

Sağlığınıza önem vermeniz için her gün giydiğimiz kıyafetlerin tehlikeli boyutlarını sizin için derledik. İşte külotlu çoraptan, güneş gözlüğü kullanımına hatta pijamaya varana dek kullanırken dikkatli olmanız gerekenler.



