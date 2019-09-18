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Bütün gece ayakkabısı yüzünden acı çekti, gerçeği öğrenince şaşkına döndü

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bütün gece topuklu ayakkabılarından şikayet eden kadın, yaptığı yanlışı fotoğraflara bakınca anladı. Söz konusu olay İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan Ayleigh McGhee'nin başına geldi. Bütün gece topuklu ayakkabıların üzerinde durmakta zorlanan Ayleigh, ertesi gün fotoğraflarına bakınca şaşkına döndü. Bakın genç kadını viral hale getiren olay neydi?

Bütün gece ayakkabısı yüzünden acı çekti, gerçeği öğrenince şaşkına döndü

Topuklu ayakkabılar giydikten bir süre sonra acı verse de, ayaklar su toplasa da kadınların her daim vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam edecek gibi duruyor. Peki ya topuklu ayakkabının ters giyilme ihtimali başınıza gelseydi nasıl bir acı verirdi?

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Bu söz konusu olayı İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan Ayleigh McGhee yaşadı. Arkadaşlarıyla beraber dışarı çıkan Ayleigh için gece pek güzel başlamadı. Ayaklarının ağrısından bütün geceyi kendi tabiriyle 'inleyerek' geçiren genç kadın başına gelen olayı arkadaşıyla paylaştı. Genç kadın arkadaşına yazdığı mesajda şöyle diyordu: 'Bütün geceyi acı içinde inleyerek geçirdim. Ayaklarımın ağrısından yürüyemedim bile. Ancak bunu seninle paylaşmadan edemeyeceğim. Çünkü bu oldukça komik. Ayakkabılarımı ters giymişim.'

Bu gönderiyi Instagram'da gör

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Ayleigh Mcghee (@ayleighmcgheex)'in paylaştığı bir gönderi ()

Arkadaşı ise bu anı Twitter'daki kullanıcılarla paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyada hızlıca 34 bin beğeni toplayan fotoğraf bir anda viral hale geldi.


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Ayleigh McGhee twitter viral

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