Bütün gece ayakkabısı yüzünden acı çekti, gerçeği öğrenince şaşkına döndü

Topuklu ayakkabılar giydikten bir süre sonra acı verse de, ayaklar su toplasa da kadınların her daim vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam edecek gibi duruyor. Peki ya topuklu ayakkabının ters giyilme ihtimali başınıza gelseydi nasıl bir acı verirdi?

Bu söz konusu olayı İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan Ayleigh McGhee yaşadı. Arkadaşlarıyla beraber dışarı çıkan Ayleigh için gece pek güzel başlamadı. Ayaklarının ağrısından bütün geceyi kendi tabiriyle 'inleyerek' geçiren genç kadın başına gelen olayı arkadaşıyla paylaştı. Genç kadın arkadaşına yazdığı mesajda şöyle diyordu: 'Bütün geceyi acı içinde inleyerek geçirdim. Ayaklarımın ağrısından yürüyemedim bile. Ancak bunu seninle paylaşmadan edemeyeceğim. Çünkü bu oldukça komik. Ayakkabılarımı ters giymişim.'

Arkadaşı ise bu anı Twitter'daki kullanıcılarla paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyada hızlıca 34 bin beğeni toplayan fotoğraf bir anda viral hale geldi.

Ayleigh was actual moanin the full night sayin she couldn’t walk in her shoes n only just realised this morning she was wearing them on the wrong feet????????????this lassie man pic.twitter.com/ZWwunPCYLZ