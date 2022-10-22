HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu konağın minyatürü bile yapıldı, aslı can çekişiyor! 'Böyle giderse tamamen yok olacak'

Bu konağın minyatürü bile yapıldı, aslı can çekişiyor! 'Böyle giderse tamamen yok olacak'

22.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta, Osmanlı geleneksel ev ve konak mimarisi yapısında ayakta kalan ender eserlerden Ahmet Tevfik Paşa Konağı, yok olmanın eşiğine geldi. İlgisizlik ve defineciler yüzünden harabeye dönen konağın içi defineciler tarafından kazma küreklerle eşilerek delik deşik edildi. Şehrin eski belediye başkanlarından Naif Alibeyoğlu, ''Burası son demini yaşıyor, belki yağmurların başlaması, daha da artması veya kıştan sonra karların erimesiyle beraber burası tamamen yıkılacak. Önlem gerekiyor'' dedi.

Bu konağın minyatürü bile yapıldı, aslı can çekişiyor! 'Böyle giderse tamamen yok olacak'

Kars Kalesi'nin batı yönündeki eteğinde bulunan konak, Osmanlı mimari tarzında inşa edildi. Konak 19'uncu yüzyıl ortalarında Kars Valiliği yapan Ahmet Tevfik Paşa'nın oturduğu 'paşa konağı' olarak da biliniyor. İki katlı, dikdörtgen planlı ve cumbalı olan konak, kentte, son dönem Osmanlı mimarisinin günümüze ulaşan en belirgin sivil mimari örneğini taşıyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün envanterinde bulunan Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın içinde defineciler tarafından arama yapıldığı, camları, kapıları ve duvarlarının bir kısmının kırıldığı görüldü. Konak bugünlerde madde bağımlılarının mekanı haline geldi.

Screenshot_9

Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nın, kısa sürede önlem alınmadığı takdirde, etrafındaki Osmanlı evleri gibi tamamen yıkılarak kaybolacağını söyleyen şehrin eski belediye başkanlarından Naif Alibeyoğlu şunları kaydetti: "Türkiye'nin ilk peynir müzesini ziyaret ettiğimde orada Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nın restore edilmiş minyatürünü gördüm. Çok güzel. Ama aslı ise perişan halde. Başkanlığım döneminde Selçuklu mimarisini canlandırma projemizi yapmıştık, kalenin eteğindeki gecekonduları boşalttık, vatandaşları TOKİ'den aldığımız konutlara yerleştirdik. Ahmet Tevfik Paşa Konağı başlı başına Osmanlı eseri olduğu için bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Burayı da kamulaştırdık ve restorasyon çalışması başlatmıştık ama başkanlığımız bitti.

Screenshot_6

''BURASI SON DEMİNİ YAŞIYOR''

Maalesef o günden bugüne, göz göre göre böylesine çok önemli bir eser yıkılmaya yüz tuttu. Bugün yarın tamamen dökülüp gidecek, bizden sonra gelen arkadaşlar burayı kaynak bularak restore etmesi gerekiyordu ama artık mutlaka ne olursa olsun burası son demini yaşıyor, belki yağmurların başlaması, daha da artması veya kıştan sonra karların erimesiyle beraber burası tamamen yıkılacak. Ama bunu canlandırırsak, turizme açarsak bizim için çok önemli ve anlamlı olacak."

Bölgeyi gezmeye gelen Aydın Özel, "Kars gerçekten tarihi eserlere sahip bir ilimiz. Fakat ne yazık ki şöyle veya böyle hiç kimse değerlendirip iyi bir şekilde bakımını ve onarımını yapmıyor. Yazık tabi güzellikleri kendi ellerimizle kaybediyoruz. Daha önceleri kazı çalışmaları yapılıp böyle yerler tahrip ediliyor ama zamanında el atılmış olsaydı bu denli şeyler olmazdı" diye konuştu.

Screenshot_5

Kars Kalesi eteklerinde işletmesi bulunan Rüstem Yiğit Demiral ise "Buranın restore edilip tekrardan korunması lazım. Buradan öğrenciler de geçiyor, ayrıca biz de burada esnafız, akşamları aileler geliyor ve gelen aileler buradan korkarak geçiyor. Zamanla yıkık bir hale geldi restore edilse, toparlansa, derlense daha da iyi olur" dedi

Üniversite öğrencisi Esra Atmaca da "Bu şehrin çoğu sokakları ve yerleri bu durumda. Bizim zaten ulaşım sıkıntımız olduğu için bu yoldan hep gidip geliyoruz ve burası korkutmuyor değil açıkçası. Ulaşım açısından servislerin daha yoğun olması bizim için de iyi olur, özellikle kışın çok sıkıntı çekiyoruz. 2 yıldır okuyorum ben burada ama herhangi bir gelişme göremedik. Ayrıca en azından tarihi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...
Lütfü Savaş canlı yayında açıkladı! 'AK Parti'den birisi geldi'Lütfü Savaş canlı yayında açıkladı! 'AK Parti'den birisi geldi'
AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!AK Partili isimle Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik!
Anahtar Kelimeler:
Kars

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam sonrası indirim geldi

Motorine zam sonrası indirim geldi

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

"Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı! Akşener...

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.