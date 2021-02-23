Bu koyunların çobanını gören gözlerine inanamıyor

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde hayvancılık yapan 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık yapıyor. Koyunlarla birlikte otlamaya giden 2 yaşındaki kaz, otladıktan sonra aynı ahıra girip yatıyor. Koyunların yanına yabancı birisi yaklaştığı zaman saldırıya geçen kaz, çıkardığı seslerle sahibini uyarıyor.

Koyunların sahibi 2 çocuk babası Hasan Çalın, yaklaşık 2 aydır koyunlarla birlikte otlamaya giden kazın koyunların yanına yabancı insan ve hayvan yaklaştırmadığını belirterek, "Koyunların yanına yabancı insan veya hayvan yaklaşırsa bağırıyor ve saldırıyor" dedi.

'KOYUNLARLA YAŞAMAYA BAŞLADI'

Çalın, yaklaşık 50 yıldır hayvancılık yaptığını ve şimdiye kadar hiç böyle bir olaya tanıklık etmediğini söyledi. Evinde beslediği başka kazlar olduğunu dile getiren Çalın, "Yaklaşık 2 ay önce meraya koyunları otlatmaya götürdüm. Merada koyunları otlatırken kazı koyunların içinde gördüm. Eve yakın bir bölgedeydim. Herhalde otlamaya gelmiştir diyerek dikkate almadım. Akşam koyunları eve götürdüm, kaz koyunlarla birlikte ahıra girdi. Ben de çıkarmadım. Sabah koyunları otlatmaya çıkardım. Kaz yine koyunlarla birlikte meraya gitmek istedi, ben de dokunmadım. Ondan sonra sürekli koyunlarla birlikte yaşamaya başladı" diye konuştu.