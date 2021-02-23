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Bu koyunların çobanını gören gözlerine inanamıyor

23.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Bu koyunların çobanını gören gözlerine inanamıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki koyunlara çobanlık yapan 2 yaşındaki kazı görenler hayret ediyor. Koyunların sürüden ayrılmasına izin vermeyen kaz, koyunların yanına da kimseyi yaklaştırmıyor.

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde hayvancılık yapan 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık yapıyor. Koyunlarla birlikte otlamaya giden 2 yaşındaki kaz, otladıktan sonra aynı ahıra girip yatıyor. Koyunların yanına yabancı birisi yaklaştığı zaman saldırıya geçen kaz, çıkardığı seslerle sahibini uyarıyor.
Koyunların sahibi 2 çocuk babası Hasan Çalın, yaklaşık 2 aydır koyunlarla birlikte otlamaya giden kazın koyunların yanına yabancı insan ve hayvan yaklaştırmadığını belirterek, "Koyunların yanına yabancı insan veya hayvan yaklaşırsa bağırıyor ve saldırıyor" dedi.

'KOYUNLARLA YAŞAMAYA BAŞLADI'

Çalın, yaklaşık 50 yıldır hayvancılık yaptığını ve şimdiye kadar hiç böyle bir olaya tanıklık etmediğini söyledi. Evinde beslediği başka kazlar olduğunu dile getiren Çalın, "Yaklaşık 2 ay önce meraya koyunları otlatmaya götürdüm. Merada koyunları otlatırken kazı koyunların içinde gördüm. Eve yakın bir bölgedeydim. Herhalde otlamaya gelmiştir diyerek dikkate almadım. Akşam koyunları eve götürdüm, kaz koyunlarla birlikte ahıra girdi. Ben de çıkarmadım. Sabah koyunları otlatmaya çıkardım. Kaz yine koyunlarla birlikte meraya gitmek istedi, ben de dokunmadım. Ondan sonra sürekli koyunlarla birlikte yaşamaya başladı" diye konuştu.

'VETERİNER GELİNCE KÖPEĞİ BIRAK, KAZI TUT DİYOR'

Kazın koyunları nasıl sahiplendiğini anlatan Çalın şunları söyledi:

"Koyunla güdülüyor, koyunla yiyor, koyunla yatıyor. Aynı damdan dışarıya çıkmıyor. Koyunların yanına yabancı kişi gelince buradan bağırıyor. Bağırarak haber veriyor. Çevir dediğim zaman bazen 'cisst' deyip çeviriyor. Koyunları, kuzuları çeviriyor. Bunlar hisli hayvan. Hisli hayvan olduğu için veteriner geldiği zaman ben köpeği tuttum, veterineri yıllar önce başka bir yerde kaz ısırmış. Veteriner 'Bırak onu, kazları tut' dedi. 'Ne oldu abi' dedim, sonra bana bacağından ısırdığı yeri gösterdi. Bacağından ısırarak döndürmüş."

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İHA

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