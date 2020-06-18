Bu kriterlere bakmadan sakın güneş gözlüğü almayın! Paranız çöpe gidebilir...

Kışın kardan, yazın güneşten korunmak için yanınızdan ayırmadığınız güneş gözlükleri, seçim aşamasında biraz kafanızı karıştırılabilir. Güneş gözlüğü nasıl seçilir diye merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Haydi başlayalım.

YÜZ ŞEKLİNİZE UYGUN SEÇİMLER YAPIN!

Güneş gözlüğü seçerken modelin güzelliğinden önce yüzünüze yakışıp yakışmadığına bakmalısınız. Bir başkasında harika duran bir güneş gözlüğü, sizin için kötü bir seçim olabilir. İlk olarak yüz şeklinizi tanımlamaya çalışın. Saçlarınızı toplayıp yüz hatlarınızın bitiş noktalarına odaklandığınızda yüz hatlarınız ortaya çıkacaktır.

Yuvarlak bir yüz tipine sahipseniz yüz hatlarınızı sertleştirecek kemikli, dikdörtgen ve kare gözlükler tercih edebilirsiniz. Kare yüz tipine sahipseniz, sizin için de yüzünüzü yumuşatacak modeller çok daha idealdir. Yuvarlak ve oval görünümlü retro gözlükler size çok yakışacaktır. Uzun, dikdörtgen bir yüz tipiniz varsa ilk amaç yüzün uzunluğunu ve darlığını dengelemektir. Wayfarer gözlükler ya da yüz tipinizle uyumlu dikdörtgen çerçeveli gözlükler tercih edebilirsiniz.