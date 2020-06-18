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Bu kriterlere bakmadan sakın güneş gözlüğü almayın! Paranız çöpe gidebilir...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tarzınızı yansıtan bir güneş gözlüğü seçmek her zaman kolay olmayabilir. Doğru güneş gözlüğü, yüz hatlarınızı belirginleştirirken size uygun olmayan bir güneş gözlüğü, hatlarınıza yanlış vurgular yapabilir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için de oldukça önemli olan güneş gözlükleri hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda...

Bu kriterlere bakmadan sakın güneş gözlüğü almayın! Paranız çöpe gidebilir...

Kışın kardan, yazın güneşten korunmak için yanınızdan ayırmadığınız güneş gözlükleri, seçim aşamasında biraz kafanızı karıştırılabilir. Güneş gözlüğü nasıl seçilir diye merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Haydi başlayalım.

YÜZ ŞEKLİNİZE UYGUN SEÇİMLER YAPIN!

Güneş gözlüğü seçerken modelin güzelliğinden önce yüzünüze yakışıp yakışmadığına bakmalısınız. Bir başkasında harika duran bir güneş gözlüğü, sizin için kötü bir seçim olabilir. İlk olarak yüz şeklinizi tanımlamaya çalışın. Saçlarınızı toplayıp yüz hatlarınızın bitiş noktalarına odaklandığınızda yüz hatlarınız ortaya çıkacaktır.

Yuvarlak bir yüz tipine sahipseniz yüz hatlarınızı sertleştirecek kemikli, dikdörtgen ve kare gözlükler tercih edebilirsiniz. Kare yüz tipine sahipseniz, sizin için de yüzünüzü yumuşatacak modeller çok daha idealdir. Yuvarlak ve oval görünümlü retro gözlükler size çok yakışacaktır. Uzun, dikdörtgen bir yüz tipiniz varsa ilk amaç yüzün uzunluğunu ve darlığını dengelemektir. Wayfarer gözlükler ya da yüz tipinizle uyumlu dikdörtgen çerçeveli gözlükler tercih edebilirsiniz.

YÜZ BOYUTUNU DA İHMAL ETMEYİN!

Yüz şekliniz her ne olursa olsun yüzünüzün boyutlarını düşünerek güneş gözlüğü almalısınız. Küçük bir yüzünüz varsa ve siz kemikli, büyük bir gözlük tercih ettiyseniz uzaktan bakıldığında karınca benzeri bir görüntü oluşturursunuz. Büyük ve dolgun bir yüze sahipseniz ince kenarlı küçük gözlükler yüzünüzün büyüklüğünü daha da vurgulayacaktır. Bu sebeple, yüz boyutunuza uygun boyutta gözlükler seçmelisiniz. Tercih edeceğiniz güneş gözlüğü burun üzerine düşmemeli ve yüz hizanızı aşmamalıdır.

GÜVENİLİR MARKALARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN!

Güneş gözlüğü her ne kadar dış görünüş ve modaya ait özellikler taşısa da asıl amaç olan güneş koruması unutulmamalıdır. Yalnızca koyu renk bir cam parçasını gözünüze tutmak sizi güneşten korumaz. Güvenilir olmayan yerlerden aldığınız gözlükler, gözlerinizi zararlı ışınlardan korumaz ve baş ağrısı gibi problemlere sebebiyet verir. Satın alacağınız güneş gözlüğü UV filtresine sahip olmalıdır. Minimum UV400 korumasına sahip bir güneş gözlüğü ile karlı günleri de tatil günlerini de rahatlıkla atlatabilirsiniz. Daha fazla güneş koruması daha da iyi sonuçlar verecektir.

CAM RENKLERİ DE ÖNEMLİDİR!

Cam renkleri yalnızca estetik farklılıklar oluşturmaz. Kullanım açısından da önemli farklar oluşturur. Kullanım amacınıza göre cam renklerinizde de değişiklik yapmanız gerekebilir. Pembe ve sarı renkli camlara sahip güneş gözlükleri, araba kullanırken tercih edilmemelidir. Gri ve kahverengi camlar ise trafik ışıklarını görmenizi kolaylaştıracağı için büyük kolaylık sağlayacaktır.

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