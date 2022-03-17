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Bu kumaş kalp atışlarınızı duyabiliyor! Kulaktan ilham alındı ama anlatılanları çok ilginç bulacaksınız

17.03.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları, kalp atışlarınızı gerçek zamanlı olarak 'duyabilen' yeni bir kumaş geliştirdi. Fikir hala geliştirme aşamasında olduğu için ne kadara mal olabileceğine dair herhangi bir bilgi yok. Ancak çok dikkat çekici olduğu aşikar.

Bu kumaş kalp atışlarınızı duyabiliyor! Kulaktan ilham alındı ama anlatılanları çok ilginç bulacaksınız

Bilim insanları yine ilginç bir çalışma ile gündemde. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanların yeni fikri kalp atışlarınızı "duyan" bir kumaş.

KALP ATIŞLARINI DUYAN KUMAŞ KULAKTAN İLHAM ALDI

Kalp ritmini gerçek zamanlı olarak takip edebilen, kulaktan ilham alan bir kumaş geliştirildi. İnsan kulağından ilham alan bu yeni akustik kumaşın, duyulabilir sesleri elektrik sinyallerine dönüştürdüğü aktarıldı.

Ekip, tıpkı kulaklarımızın duymasına benzer şekilde, sesi önce mekanik titreşimlere, ardından elektrik sinyallerine dönüştüren, mikrofon gibi çalışan bir kumaş tasarladı.

Bilim insanlarına göre tüm kumaşlar duyulabilir seslere tepki olarak titreşir, ancak bu titreşimler normalde algılanamayacak kadar küçüktür. Bu algılanamayan sinyalleri yakalamak için araştırmacılar, bir kumaşa dokunulduğunda kumaşla birlikte bükülen esnek bir malzeme yaptılar.

Söz konusu malzeme, büküldüğünde veya mekanik olarak deforme olduğunda elektrik sinyali üreten ve kumaşın ses titreşimlerini elektrik sinyallerine dönüştürmesi için bir araç sağlayan "piezoelektrik" bir malzemeden tasarlanmış.

Bilim insanlarına göre kumaş, sessiz bir kitaplıktan yoğun karayolu trafiğine kadar farklı desibeldeki sesleri yakalayabilir ve alkış gibi ani seslerin kesin yönünü belirleyebilir.

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