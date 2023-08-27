Bu kür adeta güzellik iksiri! Haftada 3 kez tüketmek cildi bebek gibi yapıyor

Yaşlandıkça azalan doğal yağ üretimi ciltte kuruluğa yol açar ve bu da cildin daha kırışık görünmesini sağlar. Ayrıca cildin daha derin katmanlarındaki yağlar azalır. Bu da gevşek, sarkık bir cilde ve çizgiler ile çatlakların çok daha belirgin görünmesine neden olur.

Cildinize iyi bakmanız sonucunda dinç ve sağlıklı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Düzenli cilt bakımı ve bol su tüketiminin yanında ek olarak içeceğiniz bu kür tarifini haftada 2-3 kez tüketerek cildinizi güzelleştirmeniz mümkün.

BEBEK GİBİ CİLT İÇİN KÜR TARİFİ

MALZEMELER:

1 küçük boy yeşil elma

1 bardak hibiskus çayı

Yarım limon suyu

Çeyrek demet maydonoz

1 orta boy salatalık

TARİF:

Tüm malzemeyi blendırlayıp kahvaltı öncesinde haftada 2-3 gün tüketin.

Hibiskus çayı yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar hücre deformasyonuna, cilt yaşlanmasına ve kırışıklıklara sebep olan serbest radikallere karşı savaşır.

Salatalık, limon ve maydanoz içerdiği C vitamini sayesinde kolajen yapımını uyarır.

DİKKAT: Gebeler, emziren anneler, tansiyonla ilgili sıkıntı yaşayanlar, düzenli ilaç kullananlar, böbrek ve kalp hastaları kesinlikle denemesin.



