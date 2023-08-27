KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. Bu kür adeta güzellik iksiri! Haftada 3 kez tüketmek cildi bebek gibi yapıyor

    Bu kür adeta güzellik iksiri! Haftada 3 kez tüketmek cildi bebek gibi yapıyor

    27.08.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cilt problemleri hem ilerleyen yaş hem de dış faktörler sonucu ortaya çıkabiliyor. Ancak düzenli cilt bakımı ve sağlıklı beslenme ile cildinizi daha genç bir görünüme kavuşturmak mümkün. Bu kür tarifi hücre onarımı ile cildinizi bebek gibi yapıyor.

    Yaşlandıkça azalan doğal yağ üretimi ciltte kuruluğa yol açar ve bu da cildin daha kırışık görünmesini sağlar. Ayrıca cildin daha derin katmanlarındaki yağlar azalır. Bu da gevşek, sarkık bir cilde ve çizgiler ile çatlakların çok daha belirgin görünmesine neden olur.

    Cildinize iyi bakmanız sonucunda dinç ve sağlıklı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Düzenli cilt bakımı ve bol su tüketiminin yanında ek olarak içeceğiniz bu kür tarifini haftada 2-3 kez tüketerek cildinizi güzelleştirmeniz mümkün.

    BEBEK GİBİ CİLT İÇİN KÜR TARİFİ

    MALZEMELER:

    • 1 küçük boy yeşil elma
    • 1 bardak hibiskus çayı
    • Yarım limon suyu
    • Çeyrek demet maydonoz
    • 1 orta boy salatalık

    dtoks

    TARİF:
    Tüm malzemeyi blendırlayıp kahvaltı öncesinde haftada 2-3 gün tüketin.

    Hibiskus çayı yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar hücre deformasyonuna, cilt yaşlanmasına ve kırışıklıklara sebep olan serbest radikallere karşı savaşır.

    Salatalık, limon ve maydanoz içerdiği C vitamini sayesinde kolajen yapımını uyarır.

    DİKKAT: Gebeler, emziren anneler, tansiyonla ilgili sıkıntı yaşayanlar, düzenli ilaç kullananlar, böbrek ve kalp hastaları kesinlikle denemesin.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Arkadaşını asla yarı yolda bırakmayacak burçlar! Doğuştan güvenilirlerArkadaşını asla yarı yolda bırakmayacak burçlar! Doğuştan güvenilirler
    Halıda oluşan lekelere son! İlk günkü gibi tertemiz olacakHalıda oluşan lekelere son! İlk günkü gibi tertemiz olacak
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    cilt bakımı güzellik sağlıklı besinler mon

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

    Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

    Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

    Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

    Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

    Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

    Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

    Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.