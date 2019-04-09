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Bu kurs ile anne adayları bilinçli hamilelik geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla hayata geçirilen Hamilelik Okulu’nda 14.

Bu kurs ile anne adayları bilinçli hamilelik geçiriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller” sloganıyla hayata geçirilen Hamilelik Okulu’nda 14. dönem eğitimleri başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projesi “Ailemi Seviyorum” kapsamında hayata geçirilen ve anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği Hamilelik Okulu’nun 14. dönem eğitimleri başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde düzenlenen 14. dönem eğitim programının açılışına Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, anne ve baba adayları ile yakınları katıldı. Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak Evlilik Okulu düzenlediğini anlatan Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, "Bu eğitim sonrasında yaptığımız anketlerde Hamilelik Okulu’nun başlatılması ile ilgili talepler almaya başladık. Talepleri karşılamak adına 3 yıl önce bu eğitimlerimizi başlattık. Bu yıl Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte eğitim programını gerçekleştiriyoruz. Projemizin 14. dönem eğitimleri sizlerle başlıyor. Hayırlı olsun” dedi. Konuşmanın ardından Hamilelik Okulu’nda ilk ders başladı.

Bu kurs ile anne adayları bilinçli hamilelik geçiriyor

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