Bu kuruyemişi sakın böyle tüketmeyin! Uzmanlar uyardı, herkes aynı hatayı yapıyor

Masum görünen bazı yiyeceklerin yanlış tüketildiğinde sağlığa zararı olduğu bilinen bir gerçek. Bazı gıda ürünleri kısa süre içinde kanserli hücre üretebiliyor. Mikrodalga içerisinde patlatılan mısır da bunlardan biri.

Uzmanlar mikrodalgada patlatılan mısırın insan sağlığı açısından son derece olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor.

KANSER DAHİL BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Birçok mikrodalga torbasının Perflorooktanoik Asit (PFOA) adı verilen bir kimyasal ile kaplandığını vurgulayan uzmanlar bunun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve tiroid gibi problemlere yol açtığını belirtti.

MISIR PATLAĞINI MİKRODALGAYA KOYMAYIN

Mikrodalga fırınlar için hazırlanmış patlamış mısır paketleri ayrıca diasetil içerebilir. Diasetil, yapay tereyağı aromasında bulunan bir kimyasaldır.

Her ne kadar insanlar için risk açıkça tanımlanmamış olsa da, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar; diasetil solunduğunda, solunum yollarına zarar verebileceğini ve akciğer hastalıklarına neden olabileceğini ortaya koydu.

