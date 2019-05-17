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Bu lokantada ihtiyaç sahiplerinden ücret alınmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

Konya'da hayırsever işletmeci Cevdet Koyuncu, 32 yıldır lokantasında hem müşterilerine lezzetli yemekler sunuyor hem de ihtiyaç sahiplerine ikramda bulunuyor - İşletmeci Koyuncu: - "Esnaf lokantası olduğumuz için civardan çok sayıda kişi lezzetli yemeklerimize geliyor. Ev yemekleri diye tabir edilen sulu yemekler yapıyoruz. Hem gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz hem de yoksulları doyuruyoruz. Yani hem parayla veriyoruz hem de ücretsiz dağıtıyoruz"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da hayırsever işletmeci Cevdet Koyuncu, 32 yıldır lokantasında hem müşterilerini doyuruyor hem de ihtiyaç sahiplerine ikramda bulunuyor.

Tekstilciler Sanayi Sitesi'nde babasından kalma aşçılık mesleğini esnaf lokantasında sürdüren 53 yaşındaki Koyuncu, lezzetli yemekleri ve hayırsever kişiliğiyle dikkati çekiyor.

Cevdet ustanın el emeğiyle özenerek yaptığı yemekler, damak tutkunlarının tercihi oluyor. Ayrıca Koyuncu, ihtiyaç sahiplerini de lokantasında ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Koyuncu, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana aşçılık yaptığını söyledi.

Yaşlanana kadar mesleğini sürdürmek istediğini belirten Koyuncu, şöyle konuştu:

"Çekirdekten yetişmeyim. Yıllardır burada bu işi yapıyorum. 5 kişi çalışıyoruz. Günde 250-300 kişilik yemek çıkarıyoruz. Her gün çok ciddi yoğunluğumuz oluyor. Esnaf lokantası olduğumuz için civardan çok sayıda kişi lezzetli yemeklerimize geliyor. Ev yemekleri diye tabir edilen sulu yemekler yapıyoruz. Hem gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz hem de yoksulları doyuruyoruz. Yani hem parayla veriyoruz hem de ücretsiz dağıtıyoruz. Bazen de gelen çocuklara döner ikram ediyoruz."

- "Evlerine de gönderiyoruz"

Koyuncu, ihtiyaç sahiplerine gücünün nispetinde yardım etmeye çalıştıklarını anlattı.

Günde ortalama 10-15 ihtiyaç sahibi kişinin restoranında yemek yediğini aktaran Koyuncu, "Elimizden geldiğince yoksulların karnını doyurmaya çalışıyoruz. Yıl boyu genellikle öğleden sonra müşterimiz kalmıyor. O saatten sonra dükkanımıza gelen yoksul kişilere yemek yedirmeye çalışıyoruz. Bazen 10, bazen de 3-5 kişi geliyor. Gücümüz nispetinde yardım etmeye çalışıyoruz. Hatta evlerine de gönderiyoruz. Bu uygulamayı kendimi bildim bileli yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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