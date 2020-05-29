Bu maddelerin 16'sı size uyuyorsa tembel bir kadınsınız demektir!

Listedeki maddeleri inceleyin. En az 16 özellik size uyuyorsa tembel bir kadın olduğunuzu söyleyebiliriz.

Her Şeyi Gözden Geçirme Zamanı Geldi!

Uzun süre buzdolabında bekleyen yemekleri yerim.

Her gün duş yapmak yerine, terli olan bölgeleri silerim.

İç çamaşırını iki gün üst üste giyiyorum.

Bir bakım ürününü üç farklı alanda kullanabilirim.

Giysilerimi, üzerindeki kalıcı lekeleri önemsemeden giyerim.

Yatarken giydiğim kıyafetleri dışarı çıkarken de kullanırım. Örneğin, markete giderken sorun olmaz.

Bacak ve koltukaltını gösteren kıyafetler giydiğim zaman sadece buraları tıraş ederim.

Sabahları yüzümü yıkamak yerine cadı fındığı ile cilt temizliği yapmak benim için ideal bir fikir!

Yıpranmış ve ucu yırtılmış çorapları giymek rahatsız etmez çünkü başka çorap bulamam.

Saçlarımı dağınık topuz yapmaktan başka bir fikrim yok. Benim için en uygun saç stili bu!

Makyajımı çıkarmadan uyurum. Bir dahaki sefere çıkarırım diye düşünürken çoktan rüya görmeye başlarım.