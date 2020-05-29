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Bu maddelerin 16'sı size uyuyorsa tembel bir kadınsınız demektir!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güzel kıyafetler giyip iyi bir makyajla dışarı çıktığınızda herkes sizin düzenli birisi olduğunu düşünebilir. Bu test, gerçekte nasıl bir düzene sahip olduğunuzu gösterecek. Lütfen, temiz çarşafları sevdiğinizi ve sık sık değiştirdiğinizi söyleyin! Kendinizle tanışmaya hazırsanız başlayalım...

Bu maddelerin 16'sı size uyuyorsa tembel bir kadınsınız demektir!

Listedeki maddeleri inceleyin. En az 16 özellik size uyuyorsa tembel bir kadın olduğunuzu söyleyebiliriz.

Her Şeyi Gözden Geçirme Zamanı Geldi!

  1. Uzun süre buzdolabında bekleyen yemekleri yerim.

  2. Her gün duş yapmak yerine, terli olan bölgeleri silerim.

  3. İç çamaşırını iki gün üst üste giyiyorum.

  4. Bir bakım ürününü üç farklı alanda kullanabilirim.

  5. Giysilerimi, üzerindeki kalıcı lekeleri önemsemeden giyerim.

  6. Yatarken giydiğim kıyafetleri dışarı çıkarken de kullanırım. Örneğin, markete giderken sorun olmaz.

  7. Bacak ve koltukaltını gösteren kıyafetler giydiğim zaman sadece buraları tıraş ederim.

  8. Sabahları yüzümü yıkamak yerine cadı fındığı ile cilt temizliği yapmak benim için ideal bir fikir!

  9. Yıpranmış ve ucu yırtılmış çorapları giymek rahatsız etmez çünkü başka çorap bulamam.

  10. Saçlarımı dağınık topuz yapmaktan başka bir fikrim yok. Benim için en uygun saç stili bu!

  11. Makyajımı çıkarmadan uyurum. Bir dahaki sefere çıkarırım diye düşünürken çoktan rüya görmeye başlarım.

  12. Ojelerim Yontma Taş Devri'nden kalmış gibi görünür. Sık sık yenilemekle uğraşmam.

  • Kirlenen saçlarımı yıkamak yerine kuru şampuan ile birkaç dakikada çözüm bulurum.

  • Duş almak istemediğinde yardımına parfüm yetişir. Birkaç püskürtmeden sonra mis gibi kokarım.

  • ''Nasıl olsa sonra toplarım" diye düşünerek kıyafetlerimi yere bırakırım. Gardıroba yerleştirmek uzun sürebilir.

  • Duştan sonra kendime gelmek için yatağa uzanır, uzay boşluğuna bakar gibi öylece beklerim.

  • Gardıropta ütülenmeyi bekleyen kıyafetlerimle uğraşmaktansa aynı kıyafeti giymeye devam ederim.

  • Yemek yapmak yerine genellikle sipariş vermeyi tercih ederim.

  • Saç tokamı nereye bıraktığımı hatırlamadığım için neredeyse bütün gün onu aramaktan vazgeçmem.

  • Yüz yıkamak için en iyi çözümüm makyaj temizleme mendilidir.

  • Çarşafları ayda bir kez yıkarım.

  • Kirlenen kıyafetimi hızlıca üzerinden çıkarıp temiz kıyafetlerle dolu gardırobun içine atarım.

  • Temizlikle uğraştığım saatler panik halinde geçer; çünkü misafirlerin geleceğini duyar duymaz panik yaparım.

  • Günlük ertelenen işlerin sayısı oldukça fazladır.

  • Koltukta uzanarak yaşamak benim yaşam tarzım.

  • Pedimi sürekli değiştirmek istemem.

  • Cilt bakımı için sabun ve su kullanmak en iyi çözüm.

  • Fazla konuşmayı sevmem; kısa cümlelerle konuşmak yeterlidir.

  • Her ay çamaşırlarla uğraşmanın gereksiz olduğunu düşünürüm.

  • Yıkanması gereken iç çamaşırları yerine yenisini alırım.
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