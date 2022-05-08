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Bu mahallede sadece 8 kişi yaşıyor! Festivalle hareketlendi

08.05.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 8 kişinin yaşadığı mahalle festivalle hareketlendi. 'Hayalet köy' olarak da bilinen Ödemiş'e bağlı Lübbey Mahallesi'nde düzenlenen "Otantik Lübbey Festivali" kapsamında mahallenin turizme kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Bu mahallede sadece 8 kişi yaşıyor! Festivalle hareketlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu sadece 8 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nde "Otantik Lübbey Festivali" gerçekleştirildi.

Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla ikincisi yapılan festivalde Belediye Bandosu marşlar çaldı, zeybek oynandı, el işi ve yöresel ürün stantları açıldı.

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SADECE 8 KİŞİ YAŞIYOR

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AA muhabirine, geçmişi antik çağlara uzanan, 1000 metre rakımlı Lübbey Yaylası'ndaki köyün Osmanlı Dönemi'nden kalan evleriyle dikkati çektiğini ifade etti.

Son yıllarda halkının ekonomik ve fiziki şartlar nedeniyle Çamyayla Mahallesi'ne taşınmasıyla nüfusu 8'e düşen mahallenin turizme kazandırılması için projeler hazırlandığını belirten Eriş, Lübbey'i "hayalet köy" değil "hayal edilen köy" haline getirmek istediklerini kaydetti.

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Eriş, "Lübbey'in daha fazla ilgi odağı haline geleceğine yürekten inanıyoruz. Efelere yataklık yapmış olan, sığınma yeri olan bu köyümüzün tekrar canlandırılması yönünde özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yürüttüğümüz çalışmalar var." diye konuştu.

FESTİVALLE HAREKETLENDİ

Eriş, festivalle Lübbey'in daha fazla gündeme taşınmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Lübbey Mahalle Muhtarı Ali Uysal da mahallenin festivalle canlandığını, bu sayede eski günlere dönme umudu yaşadıklarını kaydetti.

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Lübbey Mahallesi sakinlerinden Gönül Coşut da mahalledeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halk oyunları, söyleşiler çok güzel oldu. İnşallah bu festivallerin Lübbey Mahallesi'ne katkısı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivale Ödemişli Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk de katıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ödemiş
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