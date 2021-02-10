KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu maske elden düşmüyor! Yağlı ciltten eser bırakmayan beyaz kil maskesi cildi beyazlatır mı?

Bu maske elden düşmüyor! Yağlı ciltten eser bırakmayan beyaz kil maskesi cildi beyazlatır mı?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 08:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu maske elden düşmüyor! Yağlı ciltten eser bırakmayan beyaz kil maskesi cildi beyazlatır mı?

Vitamin ve mineral açısından zengin olan kil, yüzyıllardır kullanılıyor. Evde de kullanımı kolay olduğu için çoğu kadın tarafından maskeleri yapılan kil, etkisiyle de büyük fark yaratıyor. Sizin için bugün beyaz kil maskesi yapımını, nasıl uygulayacağınızı ve faydalarını içeren bir yazı hazırladık.

Cildi siyah noktalardan arındıran, sivilce izlerinden kurtulmanızı sağlayan, fazla yağı emen beyaz kil maskesi, cilt sorunlarına karşı adeta bir kalkan gibi. İşte beyaz kille yapabileceğiniz maske tarifleri.

BEYAZ KİL MASKESİ

Kaolin de denilen beyaz kildeki temel kural, ne kadar beyazsa, o kadar kaliteli olmasıdır.Kaolin kili, cildi iyileştirme ve arındırma özelliğinden dolayı sabunlar, kese, deodorantlar, yüz maskeleri ve pudralarda sıklıkla kullanılır.

  • 2 çay kaşığı beyaz kil
  • 1/2 çay kaşığı aloe vera jeli
  • 1/2 çay kaşığı neem suyu (İsteğe bağlı)
  • 1/4 çay kaşığı zerdeçal tozu

Yapılışı

Bu maske özellikle cildiniz alerjik reaksiyon gösterdiğinde oldukça etkilidir. Yanma ve kaşıntı hissini yatıştırmaya yardımcı olur. Tüm malzemeleri karıştırın yüzünüzde 20 dakika bekletin ılık suyla durulayın. Nemlendirici sürün.

LEKELER İÇİN BEYAZ KİL MASKESİ

  • 2 çay kaşığı beyaz kil
  • 2 damla lavanta esansiyel yağı
  • 1 çay kaşığı aloe vera jeli
  • 1 tatlı kaşığı su
  • Karıştırmak için kase ve kaşık

Yapılışı

Su ve kaolin kilini bir kapta karıştırarak macun elde edin.
Aloe vera jeli ve lavanta yağı ekleyin. Tüm malzemeleri birleştirmek için karıştırın.
Maskeyi bir fırça (veya parmak) kullanarak temiz ve kuru yüzünüze uygulayın. Göz ve ağız çevresine uygularken dikkatli olun.
Maskeyi 5 dakika açık bırakın.
Ilık ve ıslak bir bezle durulayın. Yüzü soğuk suyla temizleyin.
Yüzünüzü kurulayın ve hindistancevizi yağı gibi doğal bir nemlendirici uygulayın.

SİVİLCELER İÇİN KİL MASKESİ

Kil maskeleri, cildinizdeki yağı emme ve sivilce gibi hafif akne biçimlerini önleme potansiyeline sahiptir. Bu tür sivilceler, gözenekleriniz aşırı kir ve yağ ile tıkandığında oluşur.

Siyah nokta , sivilce veya diğer sivilce lekelerini tedavi etmek için kil tozu ve ılık su karışımı uygulamanız yeterli. Bu maskeyi 15-20 dakika cildinizde bekletebilir, ılık su ile durulayabilirsiniz.

Screenshot_10

BEYAZ KİL MASKESİ CİLDİ BEYAZLATIR MI?

Beyaz kil, beyaz olmasına rağmen cildinizi beyazlatmaz. Beyaz kil, ağartma veya beyazlatma etkisi içermez. Düzenli kullanımda iltihabı azaltarak, dolaşımı artırarak ve fazla yağı emerek cildinizi aydınlatmaya yardımcı olabilir. Beyaz kil maskesi kullananlar da bu maskenin cilt beyazlatmadığını ancak düzenli kullanımda cildin aydınlık yani parlaklık kazandığını söylüyorlar.

BEYAZ KİLİN FAYDALARI

  • Hassas ciltler için bile uygundur
  • Kan dolaşımını iyileştirir
  • Nazik temizlik sağlar
  • Kir ve fazla yağı derinlemesine temizler
  • Gözeneklerinizden kirleri çeker
  • Kızarıklığa neden olmaz
  • Ölü cilt hücrelerini temizler
  • Fazla sebum, kirleticiler ve kir gibi toksinleri gidermeye yardımcı olur
  • Sivilceyi tedavi eder ve önler
  • Cildi sıkılaştırır
  • Olgun ciltler için de uygundur
  • Yaşlanma belirtilerini geciktirir
  • İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır
  • Tahriş olmuş cildi yatıştırır ve yatıştırır
Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!
Yağlı ciltten eser bırakmayan maske tarifleri! 1 yemek kaşığı maden suyu neler yapıyor nelerYağlı ciltten eser bırakmayan maske tarifleri! 1 yemek kaşığı maden suyu neler yapıyor neler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
5 yıl sürüyor, öpüşmekten kaçının!5 yıl sürüyor, öpüşmekten kaçının!
Saç neden beyazlar, nasıl önlenir?Saç neden beyazlar, nasıl önlenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Diğer Haberler

Kylie Jenner dudakları gibi... Evde makyajla dudak dolgunlaştırmanın adım adım yolları!

Kylie Jenner dudakları gibi... Evde makyajla dudak dolgunlaştırmanın adım adım yolları!

Kadınların yeni trendi: Daha dolgun daha uzun kirpikler için kirpik perması nasıl yaptırılıyor?

Kadınların yeni trendi: Daha dolgun daha uzun kirpikler için kirpik perması nasıl yaptırılıyor?

Kalıcı dudak makyajı nasıl yapılıyor? Kalıcılığı 5 yıl sürerken, iyileşme sürecinde öpüşmekten kaçının!

5 yıl sürüyor, öpüşmekten kaçının!

İdeal kilo nasıl hesaplanır? 30 ve üzeri ise...

İdeal kilo nasıl hesaplanır? 30 ve üzeri ise...

Cildiniz ister yağlı, ister akneli, ister kuru olsun! Bal, limon maskesine eklenen bu gıda...

Akneyi de de sivilceyi de kurutan mucize karışım! Koyu halkaları yok ederek...

Yüz şekline göre saç modeli nasıl olmalı? Yüzünüz uzunsa katlı kesimler, yüzünüz yuvarlaksa...

Yüz şekline göre saç modeli nasıl olmalı? Yüzünüz uzunsa katlı kesimler, yüzünüz yuvarlaksa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.