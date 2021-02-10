Bu maske elden düşmüyor! Yağlı ciltten eser bırakmayan beyaz kil maskesi cildi beyazlatır mı?

Cildi siyah noktalardan arındıran, sivilce izlerinden kurtulmanızı sağlayan, fazla yağı emen beyaz kil maskesi, cilt sorunlarına karşı adeta bir kalkan gibi. İşte beyaz kille yapabileceğiniz maske tarifleri.
Kaolin de denilen beyaz kildeki temel kural, ne kadar beyazsa, o kadar kaliteli olmasıdır.Kaolin kili, cildi iyileştirme ve arındırma özelliğinden dolayı sabunlar, kese, deodorantlar, yüz maskeleri ve pudralarda sıklıkla kullanılır.
Yapılışı
Bu maske özellikle cildiniz alerjik reaksiyon gösterdiğinde oldukça etkilidir. Yanma ve kaşıntı hissini yatıştırmaya yardımcı olur. Tüm malzemeleri karıştırın yüzünüzde 20 dakika bekletin ılık suyla durulayın. Nemlendirici sürün.
Yapılışı
Su ve kaolin kilini bir kapta karıştırarak macun elde edin.
Aloe vera jeli ve lavanta yağı ekleyin. Tüm malzemeleri birleştirmek için karıştırın.
Maskeyi bir fırça (veya parmak) kullanarak temiz ve kuru yüzünüze uygulayın. Göz ve ağız çevresine uygularken dikkatli olun.
Maskeyi 5 dakika açık bırakın.
Ilık ve ıslak bir bezle durulayın. Yüzü soğuk suyla temizleyin.
Yüzünüzü kurulayın ve hindistancevizi yağı gibi doğal bir nemlendirici uygulayın.
Kil maskeleri, cildinizdeki yağı emme ve sivilce gibi hafif akne biçimlerini önleme potansiyeline sahiptir. Bu tür sivilceler, gözenekleriniz aşırı kir ve yağ ile tıkandığında oluşur.
Siyah nokta , sivilce veya diğer sivilce lekelerini tedavi etmek için kil tozu ve ılık su karışımı uygulamanız yeterli. Bu maskeyi 15-20 dakika cildinizde bekletebilir, ılık su ile durulayabilirsiniz.
Beyaz kil, beyaz olmasına rağmen cildinizi beyazlatmaz. Beyaz kil, ağartma veya beyazlatma etkisi içermez. Düzenli kullanımda iltihabı azaltarak, dolaşımı artırarak ve fazla yağı emerek cildinizi aydınlatmaya yardımcı olabilir. Beyaz kil maskesi kullananlar da bu maskenin cilt beyazlatmadığını ancak düzenli kullanımda cildin aydınlık yani parlaklık kazandığını söylüyorlar.
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