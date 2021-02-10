Bu maske elden düşmüyor! Yağlı ciltten eser bırakmayan beyaz kil maskesi cildi beyazlatır mı?

Cildi siyah noktalardan arındıran, sivilce izlerinden kurtulmanızı sağlayan, fazla yağı emen beyaz kil maskesi, cilt sorunlarına karşı adeta bir kalkan gibi. İşte beyaz kille yapabileceğiniz maske tarifleri.

BEYAZ KİL MASKESİ

Kaolin de denilen beyaz kildeki temel kural, ne kadar beyazsa, o kadar kaliteli olmasıdır.Kaolin kili, cildi iyileştirme ve arındırma özelliğinden dolayı sabunlar, kese, deodorantlar, yüz maskeleri ve pudralarda sıklıkla kullanılır.

2 çay kaşığı beyaz kil

1/2 çay kaşığı aloe vera jeli

1/2 çay kaşığı neem suyu (İsteğe bağlı)

1/4 çay kaşığı zerdeçal tozu

Yapılışı

Bu maske özellikle cildiniz alerjik reaksiyon gösterdiğinde oldukça etkilidir. Yanma ve kaşıntı hissini yatıştırmaya yardımcı olur. Tüm malzemeleri karıştırın yüzünüzde 20 dakika bekletin ılık suyla durulayın. Nemlendirici sürün.

LEKELER İÇİN BEYAZ KİL MASKESİ

2 çay kaşığı beyaz kil

2 damla lavanta esansiyel yağı

1 çay kaşığı aloe vera jeli

1 tatlı kaşığı su

Karıştırmak için kase ve kaşık

Yapılışı

Su ve kaolin kilini bir kapta karıştırarak macun elde edin.

Aloe vera jeli ve lavanta yağı ekleyin. Tüm malzemeleri birleştirmek için karıştırın.

Maskeyi bir fırça (veya parmak) kullanarak temiz ve kuru yüzünüze uygulayın. Göz ve ağız çevresine uygularken dikkatli olun.

Maskeyi 5 dakika açık bırakın.

Ilık ve ıslak bir bezle durulayın. Yüzü soğuk suyla temizleyin.

Yüzünüzü kurulayın ve hindistancevizi yağı gibi doğal bir nemlendirici uygulayın.