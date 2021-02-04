Yağlı ciltten eser bırakmayan maske tarifleri! 1 yemek kaşığı maden suyu neler yapıyor neler

Yağlı cilt, en tahriş edici cilt tipidir. Çevresindeki kiri ve yabancı maddeleri çok kolay yakalar ve dışarı çıkma eğilimindedir. Ek yağ salgısı, cildin sağlıklı ve parlak olması için ekstra dikkat gerektirir. Ev yapımı yüz maskeleri, sivilce, lekeler, siyah noktalar ve yağlı çizgiler dahil olmak üzere yağlı cildin neden olduğu birçok sorunu tedavi edebilir. Diğer kozmetik güzellik bakımlarından farklı olarak yavaş yavaş sonuç verecek olsalar da, bu doğal ilaçlar kimyasal içermez ve cilde karşı naziktir.
Doğal bir antibakteriyel ve antiseptik madde olan elma sirkesi cildiniz için mükemmel bir seçimdir, özellikle de akneniz ve yağlı cildiniz varsa.
Elma sirkesi cildinizde tek başına kullanılabilir; sadece bir pamuklu topun üzerine koyun, yüzünüze uygulayın, kurumasını bekleyin ve durulayın. Maske yapmak için toner olarak da kullanabilir veya peeling özelliği olan karbonat ile karıştırabilirsiniz.
Yağlı ciltler için arındırıcı maske tarifi yapacağız. Bunun için evimizde çok kolay bulunan 3 tane malzeme kullanıyoruz. İlk olarak elma rendesi kalanını mutlaka yiyin. Bir yemek kaşığı kadar ince rendelenmiş elmamız var. Bunun içersine cilt yüzeyindeki yağlanmayı nötralize etmesi için karbonat kullanıyoruz. Son olarak 1 yemek kaşığı sade maden suyu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Uygulama sırasında elma taneciklerini cildinize masaj yapar gibi uygulamalısınız. Her bir taneciğin içerisindeki öz suyun cildinize geçmesini sağlamalısınız. Göz çevresine çok fazla yaklaşmayın. Boyun kısımını da ihmal etmeyin. En çok haftada bir yapın. Soğuk su ile cildinizi yıkamayı ihmal etmeyin.
Marketten alabileceğiniz ve yağlı cildinize yardımcı olacak bir başka yatıştırıcı bileşen ise muzdur.
Muzu ezip tek başına maske olarak kullanabilirsiniz. Muz ve bal içeren tarif yağlı ciltler için en iyisidir, ancak bunlardan herhangi biri cildinizi canlandırmak için harika olur.
Gerçekten olgunlaşmış muzlar bunun için en iyisidir ve isterseniz cildinizde serinletici bir etki için onları dondurabilirsiniz.
Yüz maskesinde kil kullanmak bir klasiktir. Bu özel kili normal marketinizde bulamayacaksınız, ancak muhtemelen doğal bir gıda mağazasında bulabilir. Bentonit kilinin yüzünüz için bu kadar harika olmasının nedeni, kirleri dışarıya çekmesidir. Bunu cadı fındığı ile birleştirin ve cildi temizlemek için kullanın.
Domates yüz maskeleri, büyük görünen gözeneklerin boyutunu küçültürken fazla yağı çözmede çok etkilidir. Bir domates, onu bunun için mükemmel kılan doğal büzücü özelliklere sahiptir.
Kırmızı domatesi ezin ve 15 dakika yüzünüze uygulayın. Bu ev yapımı yüz maskesini haftada üç kez uygulayabilirsiniz.
Leke ve sivilce izlerinin görünümünü azaltarak cildinizi sağlıklı, tonlu ve kusursuz hale getirecektir.
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