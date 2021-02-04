Yağlı ciltten eser bırakmayan maske tarifleri! 1 yemek kaşığı maden suyu neler yapıyor neler

Yağlı cilt, en tahriş edici cilt tipidir. Çevresindeki kiri ve yabancı maddeleri çok kolay yakalar ve dışarı çıkma eğilimindedir. Ek yağ salgısı, cildin sağlıklı ve parlak olması için ekstra dikkat gerektirir. Ev yapımı yüz maskeleri, sivilce, lekeler, siyah noktalar ve yağlı çizgiler dahil olmak üzere yağlı cildin neden olduğu birçok sorunu tedavi edebilir. Diğer kozmetik güzellik bakımlarından farklı olarak yavaş yavaş sonuç verecek olsalar da, bu doğal ilaçlar kimyasal içermez ve cilde karşı naziktir.

ELMA SİRKESİ MASKESİ

Doğal bir antibakteriyel ve antiseptik madde olan elma sirkesi cildiniz için mükemmel bir seçimdir, özellikle de akneniz ve yağlı cildiniz varsa.

Elma sirkesi cildinizde tek başına kullanılabilir; sadece bir pamuklu topun üzerine koyun, yüzünüze uygulayın, kurumasını bekleyin ve durulayın. Maske yapmak için toner olarak da kullanabilir veya peeling özelliği olan karbonat ile karıştırabilirsiniz.

MADEN SULU MASKE

Yağlı ciltler için arındırıcı maske tarifi yapacağız. Bunun için evimizde çok kolay bulunan 3 tane malzeme kullanıyoruz. İlk olarak elma rendesi kalanını mutlaka yiyin. Bir yemek kaşığı kadar ince rendelenmiş elmamız var. Bunun içersine cilt yüzeyindeki yağlanmayı nötralize etmesi için karbonat kullanıyoruz. Son olarak 1 yemek kaşığı sade maden suyu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Uygulama sırasında elma taneciklerini cildinize masaj yapar gibi uygulamalısınız. Her bir taneciğin içerisindeki öz suyun cildinize geçmesini sağlamalısınız. Göz çevresine çok fazla yaklaşmayın. Boyun kısımını da ihmal etmeyin. En çok haftada bir yapın. Soğuk su ile cildinizi yıkamayı ihmal etmeyin.