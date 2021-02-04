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Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Yaşlandıkça cilt ile ilgili sorunların ortaya çıkması doğaldır. Yaşımız ilerledikçe cilt kurur ve sarkmaya başlar. Yaş, güneşe maruz kalma, cilt bakım ürünlerindeki kimyasallar ve sağlıksız beslenme gibi dış ve iç faktörler cildinizin sağlığını doğrudan etkileyebilir. Kuruluk, sarkma, kırışıklıklar ve ince çizgiler gelişir. Ancak erken yaşlardan itibaren önlem alarak bundan kaçınmak mümkündür. Sizin için hazırladığımız cilt sıkılaştıran bu maske tarifleri gibi.

Cilt sıkılaştırıcı maskeler bu cilt sorunlarına etkili bir çözüm olabilir. Bu yazıda, doğal malzemeler kullanarak cilt sıkılaştırıcı maskeler yapmak için birkaç ipucu ve püf noktası paylaşacağız.

YUMURTA AKI MASKESİ

Cilt sıkılaştırıcı maske tariflerinde özellikle yumurta kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yumurtanın beyazında albumin denilen bir protein mevcuttur. Bu yüzden cilt yüzeyinin gözeneklerinin sıkılaşmasına yardımcı olur. Öncelikle yumurtanın akını alıyoruz. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı lavanta yağı ilave ediyoruz. Son olarak da içerisine sızma zeytinyağı ilave ediyoruz. Olabildiğince hızlı çırpıyoruz. Maske hazırlandıktan sonra, yüzeyde makyaj yada krem olmayan cilde aşağıdan yukarıya doğru tüm yüze tatbik edilmelidir. Takriben 15 dakika içerisinde kuruyacaktır. Bu sırada mimik yapmamanızı tavsiye ediyor, sonrasında soğuya yakın bir su ile durulamanızı öneriyoruz.

CİLDİ SIKILAŞTIRAN MUZ MASKESİ

Muz cildinizi sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda antioksidan özellikleriyle serbest radikal hasarından da koruyabilir. Bu, yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bal ve zeytinyağı nemlendiricidir ve hasarlı cilt hücrelerini onarabilen antioksidanlar içerir.

İhtiyacın olanlar

1/2 olgun muz
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı bal

Muzu soyun ve topak kalmayacak şekilde ezin. Bal ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.
Macunu yüzünüzün ve boynunuzun her yerine uygulayın.
15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
Gözeneklerinizi kapatmak için soğuk suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir veya iki kez kullanın.

YULAF EZMESİ MASKESİ

Yulaf ezmesi iyi bir emicidir. Cilt gözeneklerinizde biriken tüm kirleri ve kirleri emer. Ayrıca içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi rahatlatır ve serbest radikal hasarından korur.

İhtiyacın olanlar

1 çorba kaşığı yulaf
1 çorba kaşığı gram un
1 tatlı kaşığı bal
Gül suyu

Tanecikli bir toz elde etmek için yulafı öğütün.
Bir hamur yapmak için gram un, bal ve yeterince gül suyu ekleyin.
Bu hamuru yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 10 dakika bekletin.
Su ile durulayın. Haftada bir kullanın.

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KİL MASKESİ

Kil maskeleri cildi temizlemeye, yağı ve kirleri gidermeye yardımcı olabilir. 2012 yılında yapılan bir araştırma, kil maskelerinin ciltteki kolajen liflerinin sayısını artırabileceğini ve böylece cildi sıkılaştırdığını göstermiştir.

İhtiyacınız olanlar

2 yemek kaşığı bentonit kili
1 tatlı kaşığı süt tozu
Su veya gül suyu

Kalın bir macun elde etmek için tüm malzemeleri karıştırın.
Yüzünüze ve boynunuza parmaklarınızla veya yüz maskesi fırçasıyla eşit şekilde uygulayın.
Maskeyi 10-15 dakika kurumaya bırakın. Yüzünüzü yıkayın. Bunu haftada bir tekrarlayın.

HİNT YAĞI MASKESİ

Araştırmalar, hint yağının iyi bir cilt bakım maddesi olduğunu göstermektedir. Kolajen ve elastin üretimini artırarak cildi daha sıkı, gergin, yumuşak ve pürüzsüz hale getirir. Hint yağının ana bileşeni olan risinoleik asit, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikler ciltteki iltihabı hafifletebilir.

İhtiyacınız olanlar

1-2 yemek kaşığı hint yağı
1 tatlı kaşığı limon suyu veya birkaç damla lavanta yağı

Hint yağına limon suyu veya lavanta yağı ekleyin ve iyice karıştırın.
Bu karışımı yüzünüzde ve boynunuzda yukarı doğru dairesel hareketlerle masaj yapın. Birkaç dakika masaj yapmaya devam edin. Bir gece bekletin. Önce ılık suyla, ardından soğuk suyla durulayın. Bunu haftada bir tekrarlayın.

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