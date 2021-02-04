Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Cilt sıkılaştırıcı maskeler bu cilt sorunlarına etkili bir çözüm olabilir. Bu yazıda, doğal malzemeler kullanarak cilt sıkılaştırıcı maskeler yapmak için birkaç ipucu ve püf noktası paylaşacağız. YUMURTA AKI MASKESİ Cilt sıkılaştırıcı maske tariflerinde özellikle yumurta kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yumurtanın beyazında albumin denilen bir protein mevcuttur. Bu yüzden cilt yüzeyinin gözeneklerinin sıkılaşmasına yardımcı olur. Öncelikle yumurtanın akını alıyoruz. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı lavanta yağı ilave ediyoruz. Son olarak da içerisine sızma zeytinyağı ilave ediyoruz. Olabildiğince hızlı çırpıyoruz. Maske hazırlandıktan sonra, yüzeyde makyaj yada krem olmayan cilde aşağıdan yukarıya doğru tüm yüze tatbik edilmelidir. Takriben 15 dakika içerisinde kuruyacaktır. Bu sırada mimik yapmamanızı tavsiye ediyor, sonrasında soğuya yakın bir su ile durulamanızı öneriyoruz. CİLDİ SIKILAŞTIRAN MUZ MASKESİ Muz cildinizi sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda antioksidan özellikleriyle serbest radikal hasarından da koruyabilir. Bu, yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bal ve zeytinyağı nemlendiricidir ve hasarlı cilt hücrelerini onarabilen antioksidanlar içerir.