Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Cilt sıkılaştırıcı maskeler bu cilt sorunlarına etkili bir çözüm olabilir. Bu yazıda, doğal malzemeler kullanarak cilt sıkılaştırıcı maskeler yapmak için birkaç ipucu ve püf noktası paylaşacağız.
Cilt sıkılaştırıcı maske tariflerinde özellikle yumurta kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yumurtanın beyazında albumin denilen bir protein mevcuttur. Bu yüzden cilt yüzeyinin gözeneklerinin sıkılaşmasına yardımcı olur. Öncelikle yumurtanın akını alıyoruz. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı lavanta yağı ilave ediyoruz. Son olarak da içerisine sızma zeytinyağı ilave ediyoruz. Olabildiğince hızlı çırpıyoruz. Maske hazırlandıktan sonra, yüzeyde makyaj yada krem olmayan cilde aşağıdan yukarıya doğru tüm yüze tatbik edilmelidir. Takriben 15 dakika içerisinde kuruyacaktır. Bu sırada mimik yapmamanızı tavsiye ediyor, sonrasında soğuya yakın bir su ile durulamanızı öneriyoruz.
Muz cildinizi sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda antioksidan özellikleriyle serbest radikal hasarından da koruyabilir. Bu, yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bal ve zeytinyağı nemlendiricidir ve hasarlı cilt hücrelerini onarabilen antioksidanlar içerir.
İhtiyacın olanlar
1/2 olgun muz
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı bal
Muzu soyun ve topak kalmayacak şekilde ezin. Bal ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.
Macunu yüzünüzün ve boynunuzun her yerine uygulayın.
15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
Gözeneklerinizi kapatmak için soğuk suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir veya iki kez kullanın.
Yulaf ezmesi iyi bir emicidir. Cilt gözeneklerinizde biriken tüm kirleri ve kirleri emer. Ayrıca içerdiği antioksidanlar sayesinde cildi rahatlatır ve serbest radikal hasarından korur.
İhtiyacın olanlar
1 çorba kaşığı yulaf
1 çorba kaşığı gram un
1 tatlı kaşığı bal
Gül suyu
Tanecikli bir toz elde etmek için yulafı öğütün.
Bir hamur yapmak için gram un, bal ve yeterince gül suyu ekleyin.
Bu hamuru yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 10 dakika bekletin.
Su ile durulayın. Haftada bir kullanın.
Kil maskeleri cildi temizlemeye, yağı ve kirleri gidermeye yardımcı olabilir. 2012 yılında yapılan bir araştırma, kil maskelerinin ciltteki kolajen liflerinin sayısını artırabileceğini ve böylece cildi sıkılaştırdığını göstermiştir.
İhtiyacınız olanlar
2 yemek kaşığı bentonit kili
1 tatlı kaşığı süt tozu
Su veya gül suyu
Kalın bir macun elde etmek için tüm malzemeleri karıştırın.
Yüzünüze ve boynunuza parmaklarınızla veya yüz maskesi fırçasıyla eşit şekilde uygulayın.
Maskeyi 10-15 dakika kurumaya bırakın. Yüzünüzü yıkayın. Bunu haftada bir tekrarlayın.
Araştırmalar, hint yağının iyi bir cilt bakım maddesi olduğunu göstermektedir. Kolajen ve elastin üretimini artırarak cildi daha sıkı, gergin, yumuşak ve pürüzsüz hale getirir. Hint yağının ana bileşeni olan risinoleik asit, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özellikler ciltteki iltihabı hafifletebilir.
İhtiyacınız olanlar
1-2 yemek kaşığı hint yağı
1 tatlı kaşığı limon suyu veya birkaç damla lavanta yağı
Hint yağına limon suyu veya lavanta yağı ekleyin ve iyice karıştırın.
Bu karışımı yüzünüzde ve boynunuzda yukarı doğru dairesel hareketlerle masaj yapın. Birkaç dakika masaj yapmaya devam edin. Bir gece bekletin. Önce ılık suyla, ardından soğuk suyla durulayın. Bunu haftada bir tekrarlayın.
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