"Bu memleketin herkesi kucaklamaya ihtiyacı var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura, barışa, herkesi kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok. " dedi.

Salıcı, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu kadar güzel bir tablo görmediğini dile getiren Salıcı, "Başörtülü bacılarım, kasketli amcalarım, iş yerinden çıkıp gelmiş arkadaşım, esnaf, köylü ve Besnili vatandaşlarım burada. Kılığına kıyafetine bakmıyoruz. Nasıl giyindiğine ne yediğine bakmıyoruz. Söylediği türkünün, konuştuğu dilin ne olduğuna bakmıyoruz. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısın? Vatandaşısın. Benim kardeşimsin o zaman." ifadesini kullandı.

Salıcı, CHP'nin herkesin oyuna talip olduğunu, partilerinin "72 milleti" aynı gözle görenlerin partisi olduğunu kaydetti.

Salıcı, açılışın ardından Gölbaşı ilçesine giderek, Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, partileri hakkında olumsuz cümleler kurulduğunu dile getiren Salıcı, şöyle devam etti: