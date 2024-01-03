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Bu mesajdaki linke tıklayan yandı! 'Türkiye'ye çok büyük siber saldırı' iddiası gündem oldu: "Bu olay basit bir hadise değil"

03.01.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de siber saldırı iddiası gündem oldu. Üstelik saldırının son zamanların en büyüklerinden biri olduğu belirtiliyor. Dün akşam telefonlara İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı gibi görünen bir numaradan gelen mesajla dolandırıcılar vatandaşların e-Devlet bilgilerinin çalmayı hedeflemişti...

Bu mesajdaki linke tıklayan yandı! 'Türkiye'ye çok büyük siber saldırı' iddiası gündem oldu: "Bu olay basit bir hadise değil"

Yüz binlerce kişiye SMS gitti, binlerce kişi bilgilerini dolandırıcılara kaptırdı! Dün akşam hem İBB hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da uyarı yapılan SMS sonrası çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK SİBER SALDIRISI"

Türkiye'ye "son zamanların en büyük siber saldırılarından birinin" yapıldığını söyleyen teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan bilinçsiz olan binlerce kişinin bilgilerinin çalındığını dile getirdi.

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"BÖYLE KOLAY SMS GÖNDERİLEMEMELİ"

Alkan, dün akşamki olayın "basit bir hadise" olmadığını savunurken "Yüz binlerce kişiye böyle kolay SMS gönderilememeli. Haberleşme sistemlerimizin yerlilik ortanı artırılmalı" mesajını verdi.

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İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi! İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet siber saldırı
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