Bu mesajdaki linke tıklayan yandı! 'Türkiye'ye çok büyük siber saldırı' iddiası gündem oldu: "Bu olay basit bir hadise değil"

Yüz binlerce kişiye SMS gitti, binlerce kişi bilgilerini dolandırıcılara kaptırdı! Dün akşam hem İBB hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da uyarı yapılan SMS sonrası çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK SİBER SALDIRISI"

Türkiye'ye "son zamanların en büyük siber saldırılarından birinin" yapıldığını söyleyen teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan bilinçsiz olan binlerce kişinin bilgilerinin çalındığını dile getirdi.

"BÖYLE KOLAY SMS GÖNDERİLEMEMELİ"

Alkan, dün akşamki olayın "basit bir hadise" olmadığını savunurken "Yüz binlerce kişiye böyle kolay SMS gönderilememeli. Haberleşme sistemlerimizin yerlilik ortanı artırılmalı" mesajını verdi.