Bu moda eğilimlerine artık güle güle diyeceğiz

BÜYÜK BOY ATKILAR
Bu sezon kocaman şallara veda edeceğiz. Onun yerine dik yakalı ve boğazlı kazaklarla boyunlarımızı koruyacağız.
AÇIK RENK PANTOLONLAR
Bu sonbaharda açık renk kotlar giymek yok! Bu pantolonları dolaba kaldırıp artık koyu renk jeanler ve pantolonlar giyeceğiz.
ÇİÇEK DESENLERİNE VEDA
Son yıllarda, paltolardan iç çamaşırına kadar çeşitli giyim eşyalarında çiçek baskılar popüler bir trenddi. Ancak şimdi modası geçti.
TÜYLÜ YELEKLER
Tüylü yelekler, ceketler ve yapay kürklere de elveda diyoruz. Onların yerine de havalı deri ceketler giyiyoruz.
ÇOK FAZLA LEOPAR GÖRMEYECEĞİZ
Bazı stilistler hayvan baskılarının kötü bir seçim olduğuna inanıyor çünkü bu kıyafetler basit ve yeterince zarif değiller. Ancak leoparları küçük detaylarla kullanmaya devam edeceğiz. Baştan sona leopar deseni yerine sadece tek bir parçada bu deseni kullanmak yeterli olacak. Bu kıyafetleri giymeye karar verirseniz, yüksek kaliteli kumaşlar seçin ve kıyafetinizin diğer unsurlarına dikkat edin.
FİLE ÇORAP
Bir süre önce, file çoraplar cezbedici görünse de, şimdi kaba görünüyorlar. File çoraplar bu kış yerini düz ince çoraplara bırakıyor.
ÇİZGİLİ PANTOLONLAR
Bir süre önce çizgili pantolonlar çılgın bir şekilde popülerdi ama şimdi onları rafa kaldırmanın zamanı geldi. Yan tarafı desenli, çizgili, şeritli eşofman takımları da artık demode.
KALÇADAN FERMUARLI PANTOLONLAR
Arka kısmı fermuarlı jeanler bir ara çok popüler olmuştu. Artık onlardan da vazgeçiyoruz ve düz jeanler giyiyoruz.
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