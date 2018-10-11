KADIN

Bu moda eğilimlerine artık güle güle diyeceğiz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

Moda bizi en beklenmedik trendlerle şaşırtsa da, kadınlar buna hala dikkat ediyor ve moda trendlerini günlük yaşamlarına dahil etmeye çalışıyorlar. Sadece en yeni trendleri değil, aynı zamanda artık moda olmayanları da bilmek önemli. Sizin için modası geçmiş kıyafetlerin listesini yaptık, böylece moda hatalarını önleyebilir her durumda şık görünebilirsiniz.

Bu moda eğilimlerine artık güle güle diyeceğiz

BÜYÜK BOY ATKILAR

1

Bu sezon kocaman şallara veda edeceğiz. Onun yerine dik yakalı ve boğazlı kazaklarla boyunlarımızı koruyacağız.

AÇIK RENK PANTOLONLAR

2

Bu sonbaharda açık renk kotlar giymek yok! Bu pantolonları dolaba kaldırıp artık koyu renk jeanler ve pantolonlar giyeceğiz.

ÇİÇEK DESENLERİNE VEDA

3

Son yıllarda, paltolardan iç çamaşırına kadar çeşitli giyim eşyalarında çiçek baskılar popüler bir trenddi. Ancak şimdi modası geçti.

TÜYLÜ YELEKLER

5

Tüylü yelekler, ceketler ve yapay kürklere de elveda diyoruz. Onların yerine de havalı deri ceketler giyiyoruz.

ÇOK FAZLA LEOPAR GÖRMEYECEĞİZ

6

Bazı stilistler hayvan baskılarının kötü bir seçim olduğuna inanıyor çünkü bu kıyafetler basit ve yeterince zarif değiller. Ancak leoparları küçük detaylarla kullanmaya devam edeceğiz. Baştan sona leopar deseni yerine sadece tek bir parçada bu deseni kullanmak yeterli olacak. Bu kıyafetleri giymeye karar verirseniz, yüksek kaliteli kumaşlar seçin ve kıyafetinizin diğer unsurlarına dikkat edin.

FİLE ÇORAP

7

Bir süre önce, file çoraplar cezbedici görünse de, şimdi kaba görünüyorlar. File çoraplar bu kış yerini düz ince çoraplara bırakıyor.

ÇİZGİLİ PANTOLONLAR

8

Bir süre önce çizgili pantolonlar çılgın bir şekilde popülerdi ama şimdi onları rafa kaldırmanın zamanı geldi. Yan tarafı desenli, çizgili, şeritli eşofman takımları da artık demode.

KALÇADAN FERMUARLI PANTOLONLAR

9

Arka kısmı fermuarlı jeanler bir ara çok popüler olmuştu. Artık onlardan da vazgeçiyoruz ve düz jeanler giyiyoruz.

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