Bu moda eğilimlerine artık güle güle diyeceğiz

BÜYÜK BOY ATKILAR

Bu sezon kocaman şallara veda edeceğiz. Onun yerine dik yakalı ve boğazlı kazaklarla boyunlarımızı koruyacağız.

AÇIK RENK PANTOLONLAR

Bu sonbaharda açık renk kotlar giymek yok! Bu pantolonları dolaba kaldırıp artık koyu renk jeanler ve pantolonlar giyeceğiz.

ÇİÇEK DESENLERİNE VEDA

Son yıllarda, paltolardan iç çamaşırına kadar çeşitli giyim eşyalarında çiçek baskılar popüler bir trenddi. Ancak şimdi modası geçti.

TÜYLÜ YELEKLER

Tüylü yelekler, ceketler ve yapay kürklere de elveda diyoruz. Onların yerine de havalı deri ceketler giyiyoruz.

ÇOK FAZLA LEOPAR GÖRMEYECEĞİZ

Bazı stilistler hayvan baskılarının kötü bir seçim olduğuna inanıyor çünkü bu kıyafetler basit ve yeterince zarif değiller. Ancak leoparları küçük detaylarla kullanmaya devam edeceğiz. Baştan sona leopar deseni yerine sadece tek bir parçada bu deseni kullanmak yeterli olacak. Bu kıyafetleri giymeye karar verirseniz, yüksek kaliteli kumaşlar seçin ve kıyafetinizin diğer unsurlarına dikkat edin.

FİLE ÇORAP

Bir süre önce, file çoraplar cezbedici görünse de, şimdi kaba görünüyorlar. File çoraplar bu kış yerini düz ince çoraplara bırakıyor.