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Bu nasıl değişim? Eski halini gören gözlerine inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

24 yaşındaki Molly Smith isimli kadın değişimiyle herkese ilham kaynağı oluyor. 2 yıl içinde geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çeken Molly Smith'in hayatını değiştirdiği nokta ise bir kişiden hoşlanması olmuş.

Yiyecek bağımlılığı ve hareketsiz hali kimsenin gözünden kaçmayan Molly'nin yaşadıkları ve göz kamaştıran değişimi...

Molly Smith'i müthiş değişimi

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İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith adlı kadının, genç bir adamdan hoşlanması ile hayatı tamamen değişti.
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24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi.
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Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede Instagram fenomeni haline geldi.
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HER ŞEY BİR HOŞLANTIYLA BAŞLADI

HER ŞEY BİR HOŞLANTIYLA BAŞLADI
Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi. Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.
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SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENDİ

SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENDİ
Ondan sonra da bu bağımlılıktan kurtulmaya çalıştı. Sağlıklı beslenmeyi öğrendi ve bu sayade yiyecek bağımlılığından kurtuldu.
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Sonra da spor yapmaya başladı. Şimdi hem sağlıklı besleniyor hem de sporu sürdürerek yeni görüntüsünü koruyor.
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DAHA SAĞLIKLI HİSSEDİYOR

DAHA SAĞLIKLI HİSSEDİYOR
Her ne kadar kiloluyken görüp hoşlandığı genç adamla hiç tanışmamış olsa da yine de şu anda kendini daha güzel ve sağlıklı hissettiğini söylüyor.
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İşte görenleri şaşırtan o değişim...
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Molly Smith kilo zayıflama diyet

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