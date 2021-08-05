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Bu nasıl vahşet! Esenler'de kedilerin kuyruklarını ve patilerini kestiler

05.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir kedinin bacağı diğerinin ise kuyruğu kesildi. Hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan kediler, tedavi edildikten sonra yuvaya verildi.

Bu nasıl vahşet! Esenler'de kedilerin kuyruklarını ve patilerini kestiler

İstanbul Esenler Metro İstasyonu önünde geçen ay çevre sakinleri tarafından beslenen kedilerinden biri ön bacağı diğeri ise kuyruğu kesik halde bulundu. Hayvanseverler tarafından bacağı kesilen kedi özel bir klinikte tedavi ettirdikten sonra yuvaya verildi.

"ÖZEL KLİNİKTE 1 AY BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ"

Çevre sakinlerinden Elay Algül, "Bundan 1 ay önce patileri kesilen kedi gördük. Biz bunu belediye ekiplerine bildirdik fakat ekiple saatler sonra geldi. Sonra onu kafese koyup özel bir kliniğe götürdük. Bu klinikte 1 ay boyunca tedavi gördü. Veterinerin belirttiği kadarıyla bir insan tarafından kesilmiş. Biz buraya gelip kedileri besliyoruz fakat kuyrukları, kulakları ve patileri kesilen kediler görüyoruz. İnsanlar fazlasıyla duyarsız. Belediyelerin hem kısırlaştırma yapmalarını hem de bilinçlendirici afişler asmalarını istiyoruz. Biz burada hayvansever olarak birkaç kişiyiz. Elimizden geldiğince su ve mama veriyoruz. İnsanlar duyarsız olduğu için ne yazık ki, bu tarz yaralamalar oluyor" dedi.

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(DHA)

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Esenler
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