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Bu nasıl vicdan? 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için kiralık katil tuttu! Her detayı dehşet verici...

20.07.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de akılalmaz bir olay yaşandı. 18 yaşındaki anne Jazmin Paez, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için 'sahte kiralık katil sitesinden' tetikçi kiraladı. Vicdansız anne gözaltına alındı.

Bu nasıl vicdan? 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için kiralık katil tuttu! Her detayı dehşet verici...

ABD'nin Florida eyaletinde 18 yaşındaki bir annenin 3 yaşındaki oğlu için kurduğu plan duyanları şoke etti.

KİRALIK KATİL SİTESİNDEN TETİKÇİ TUTMUŞ

Tetikçi tutmak isteyenleri tespit etmek ve yakalamak için kurulan "sahte kiralık katil sitesine" başvuran anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için internet sitesinin sahibiyle iletişime geçti.

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OĞLUNUN RESİMLERİNİ ADRESİNİ VERDİ VE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Mahkeme belgelerine göre anne, sahte internet sitesinde 3 yaşındaki oğlunun resimlerini ve söz konusu cinayet sırasında olacağı adresi paylaştı ve cinayetin bir tarihe kadar tamamlanmasını istedi.

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SİTE SAHİBİ MUHTEMEL BİR VAHŞETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Site sahibinin olayı Salı günü polise iletmesi üzerine kiralık katil rolü yaparak görüşme başlatan dedektifler, annenin, 3 yaşındaki oğlunun öldürülmesi için 3 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini aktardı.

Polis araştırması sonucu, vicdansız annenin işin Perşembe gününe kadar bitmiş olmasını istediği ortaya çıktı.

IP adresi üzerinden konum tespiti yapan dedektifler, anneyi gözaltına aldı.

Çocuğun büyükannesi, annenin çocuğa zarar verme niyetinde olduğunu teyit etti.

Anne, Miami-Dade hapishanesine gönderilirken 3 yaşındaki çocuk koruma altına alındı. (AA)

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Florida abd kiralık katil

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