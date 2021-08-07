HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu nasıl vicdansızlık! 3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar

Bu nasıl vicdansızlık! 3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar

07.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhangazi'de Gedelek Mahallesi'nde tarım alanlarındaki bir yolun kenarında bebek sesi duyan bölgedeki çiftçiler poşet içinde ve 3 günlük olduğu tahmin edilen bir kız bebek fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Poşet içinde yol kenarına bırakılan bebek Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu nasıl vicdansızlık! 3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar

Olay, akşam saatlerinde Gedelek Mahallesi’nden Gürle istikametine giden yol üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar yakınlardan bir ses geldiğini fark etti. Kedi sesine benzettikleri sesin geldiği yöne doğru giden vatandaşlar yol kenarında çalıların arasında 3 günlük olduğu tahmin edilen bir kız bebeği fark ettiler. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

“Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?” diye fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu“Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi?” diye fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri poşet içindeki bebeği alarak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada kadın doğum servisinde küveze konan kız bebek burada kontrol altına alındı. Bebeğin bulunduğu bölgede inceleme yapan Jandarma ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişilerin peşine düştü. Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
PARTNERYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladıYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
Flaş karar! Denize girmek yasaklandıFlaş karar! Denize girmek yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı

Karadeniz'de gidişat kötü! Yüzde 400 arttı

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.