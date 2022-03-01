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Bu nefes egzersizleri hayatınızı değiştirecek! Sadece 10 dakika ayırmanız yeterli

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren nefes alıp veriyoruz. Fakat günlük koşuşturmalardan dolayı nefesinizin değerini fark etmediğiniz zamanlar oluyor mu? Nefes egzersizleri yaparak stresten arınıp sakinleşmek ister misiniz? Nefes egzersizlerini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız yazımız tam size göre!

Bu nefes egzersizleri hayatınızı değiştirecek! Sadece 10 dakika ayırmanız yeterli

Doğru nefes alıp vermek sizi birçok hastalıktan koruduğu gibi kendinizi çok daha formda hissetmenizi sağlıyor. Üstelik nefes egzersizleri için çok fazla vakit ayırmanıza gerek yok. İşte karşınızda hem fiziksel hem psikolojik sağlığınızı destekleyen 10 dakikada yapabileceğiniz 4 farklı nefes egzersizi...

ODAKLI NEFES ALMA EGZERSİZİ

Bu egzersizi her sabah yaparsanız güne çok daha dinç, mutlu ve enerjik başlayabilirsiniz.

  • Yoga matı veya yumuşak bir zemine yüz üstü uzanın ve kollarınızı başınızın altına alın.

  • Bu şekildeyken düzenli ve derin nefes almaya özen gösterin.

  • Her nefes aldığınız anda karnınızı şişirin ve karnınızın yere değdiğini hissedin.

  • Bu egzersizi 10 kez nefes alıp verene kadar sürdürün.

EŞİT NEFES TEKNİĞİ

Bu egzersizi özellikle yatmadan önce uygularsanız zihninizdeki rahatsız edici düşüncelerden ve günlük streslerden arınabilirsiniz.

  • Bu egzersizi yapmadan önce rahat bir pozisyonda oturun ya da uzanın.

  • Burnunuzdan derin bir nefes alın ve nefesi yine burnunuzdan verin. Bu işlemi 4 kez tekrar edin.

  • Bu temel egzersizi yaptıktan sonra derin bir nefes alın ve nefesinizi tutun.

  • İçinizden 6'ya kadar sayın ve nefesi burnunuzdan yavaşça bırakın.

Bu işlemi ilk başlarda 4 kez yapın. Daha sonra alıştıkça sayısını arttırarak tekrar edebilirsiniz.

4-7-8 NEFES ALMA TEKNİĞİ

Bu egzersiz diyafram nefesinizi kullanarak rahatlamanıza yardımcı olur.

  • Bu tekniği oturarak veya sırt üstü uzanarak uygulayabilirsiniz.

  • Bir elinizi karnınızın üstüne diğer elinizi ise göğsünüzün üzerine koyun.

  • Karnınızdan yavaşça derin bir nefes alın. Nefes almaya başlarken 4'e kadar sayın.

  • Nefesinizi 7'ye kadar sayarak tutun.

  • Nefesinizi burundan dışarı verin. Nefesinizi verirken de içinizden 8'e kadar sayın.

  • 8'e geldiğinizde aldığınız tüm nefesi dışarı vermeye çalışın.

  • Bu egzersizi 6-7 kez tekrar edin.

AŞAMALI KAS GEVŞETME TEKNİĞİ

Bu tekniği iş yerinizde, evde hatta arabada otururken bile rahatça uygulayabilirsiniz.

  • Bu egzersiz sırasında gözlerinizi kapatın ve kaslarınızın hareketlerine odaklanın.

  • Her seferinde yavaş ve derin nefesler almaya özen gösterin.

  • Önce ayaklarınızı, ayak parmaklarınızı yavaşça hareket ettirin.

  • Ardından dizlerinizi, kalçanızı daha sonra göğsünüzü, kollarınızı, ellerinizi ve boynunuzu hareket ettirin.

  • Son olarak çenenizi ve yüz kaslarınızı hareket ettirerek egzersizi tamamlayın.


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