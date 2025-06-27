Bu öneriler geniş ailelere! Ev işlerini kolaylaştıracak 12 öneri

1.Haftalık olarak görev listesi yazın.



Geniş ailelerde ev işlerinin tek bir kişiye bırakılmaması gerekir. Bu yüzden haftalık olarak görev listesi hazırlamalısınız. İşler hem daha adil bir şekilde dağıtılır hem de düzenli olur! Hangi gün kim çamaşırları asacak, bulaşıkları toparlayacak veya süpürge yapacak! Tüm bunların listelenmesi kafa karışıklığını önler.

2.Ortak alanlarda eşya kullanımı minimal olmalı.



Oturma odası ve mutfak gibi ortak alanlarda az eşyalar olmalı! Az ama işlevsel eşyaların olması temizliğin süresini kısaltır. Kalabalık eşya olursa toz daha fazla tutulur, düzen sağlamak da zor olur. Bu yüzden ortak alanlarda küçük eşyaları bir arada tutacak büyük sepetler kullanabilirsiniz.

3.Ütü işini ertelemeden yerine getirin.



Ütü yapmak üşendiren ev işlerinden biridir... Hele ki geniş ailelerde kıyafetlerin birikmemesi gerekir. Philips Azur 8000 Serisi ile ütünüzü kolayca yapabilirsiniz. Akıllı otomatik buhar teknolojisi ile zahmetsiz bir şekilde kıyafetlerinizi ütülersiniz. Ayrıca inatçı kırışıklıklar için şok buhar özelliğine de sahip! OptimakTEMP teknolojisi ile her kumaş için ayrı bir ısı ayarı yapmanıza gerek kalmaz. Böylece üşenebileceğiniz bir ev iş olmaktan çıkar!

4.Beyaz eşyalara yatırım yapın.



Geniş ailelerde iş yetiştirmek zordur... Standart boyutlu bulaşık ya da çamaşır makinesi yetersiz kalabilir. Bu yüzden kapasiteleri yüksek makineler alarak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Makineleri günde birden fazla kez çalıştırmak zorunda kalmazsınız.

5.Evdeki her bireyin eşyaları için ayrı bir sepet ya da alan ayarlayın.



Karışıklığı önlemenin en iyi yolu eşyaları düzgünce ayırmak! Her aile üyesinin eşyaları için sepet ayarlayabilirsiniz. Çamaşır, oyuncak, bakım... Bunların karışmasını engellemek için bu sisteme geçiş yapabilirsiniz. Hem düzen sağlar hem de herkes kendi eşyaları ile ilgilenir.

6.Yemek planlaması yapmayı unutmayın.



Uyanır uyanmaz akılları karıştıran şeylerden biri... Akşam yemeğinde ne yenecek? Geniş ailelerde haftalık yemek planı oluşturursanız bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Hangi gün hangi yemeğin yapılacağı belli olursa alışveriş yapmak kolay olur. Ayrıca israf azalır ve malzemeler daha verimli kullanılır.

7.Temizlik ürünlerini çok amaçlı tercih edin.



Her alanda farklı temizlik ürünü kullanmak zor olabilir. Çok amaçlı ürünler tercih ederek bütçenizi ve dolaplarınızı rahatmış olursunuz! Yoğun kullanılan alanlarda hızlı çözümler sunar. Tek bir ürünle mutfağı, banyo yüzeylerini silebilir, zamandan tasarruf edersiniz! Pratiklik, temizlik sürecini kolay ve hızlı hale getirir!

8.Çocukların kenarda kalmasına izin vermeyin.



Çocukların yaşlarına uygun yapılacak işler mutlaka vardır! Masa kurma, oyuncak toplama veya çamaşır ayırma gibi basit işleri çocuklara verebilirsiniz. Böylece onların özgüvenini artırabilir ve aile içi dayanışmanın ne olduğunu öğretebilirsiniz. İşi oyun gibi görmesini sağlarsanız eminim çok eğlenceli olacaktır!

9.Ortak alanların her zaman temiz ve düzenli olmasına dikkat edin.



Salon ve mutfak gibi sürekli kullanılan alanları her sabah ya da akşam kısa bir süre içerisinde toparlarsanız çok rahatlarsınız. Dağınıklık ortadan kalktığında temizlik gözünüzde büyümez! Günde on dakikalık toplama alışkanlığı ile yükünüzü azaltabilirsiniz.

10.Dolap içlerine saklama kapları kullanın.



Kapaklı kutular, çok gözlü organizerler ve sepetler dolapların içerisinde karmaşa yaşanmasını önler. Eşyaları kategorilere ayırdığınızda sonradan kullanmak istediğinizde kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca görsel olarak da estetik bir görünüm olmasını sağlar!