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Bu öneriler sayesinde dolap içleriniz koku ve nemden kurtulacak!

18.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapalı kalan dolap içlerinin kokmasından ve rutubetinden siz de dertli misiniz? Dolaplarınızın havasız kalmasından ya da evinizdeki nemden kaynaklı olarak dolabınızdaki tertemiz kıyafetlerinizde istenmeyen kokular oluşabilir. Sizi rahatsız eden bu kokuları önleyecek püf noktalarını sizler için hazırladık. İşte detaylar!

Bu öneriler sayesinde dolap içleriniz koku ve nemden kurtulacak!

Dolaplar kapalı olduğunda zamanla havasız kalır ve istenmeyen kokulara sebep olur. Evinizin nem derecesinin yüksek olması da dolap içi kokusuna sebep olabilir. Bu yazıdaki önerilerimizi uygulayarak dolap içlerinizin kokmasını ve nemlenmesini engelleyebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız yazının detaylarına gelin birlikte bakalım.

ÖNCE RUTUBET SORUNUNU ÇÖZMELİSİNİZ

Eğer evinizde rutubet problemi varsa öncelikle bu problemi çözmeniz gerekir. Karbonat ve nem gidericiler kullanmak büyük ölçüde nem sorununu çözmenize yardımcı olabilir. Ayrıca hava ne kadar soğuk olursa olsun pencereleri açıp havalandırmak da rutubet sorununu önlemek için önemli bir etken.

DOLABINIZA GÜZEL KOKULAR KOYUN

Kıyafetlerinizin güzel kokması için kokulu sabunları dolap raflarının kenarlarına ya da kıyafetlerinizin arasına koyabilirsiniz. Ayrıca portakal kabuğu, lavanta ya da defneyaprağı gibi malzemelerden faydalanmak da dolabınızın güzel kokmasını sağlar. Dolap içlerine parfüm sıkmak ya da az kalmış parfüm şişelerini dolabınızın içine yerleştirmek de dolap kapaklarını her açtığınızda mis gibi kokular gelmesini sağlayacaktır.

KIYAFETLERİNİZİ KURUTMADAN DOLABA YERLEŞTİRMEYİN

Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra iyice kurutmadan dolaba yerleştirmemeye çalışın. İyice kurumayan çamaşırlar dolapta bekledikçe kokuya sebep olur. Ayrıca kurumuş çamaşırlarınızı ütüledikten sonra da havalandırmadan dolaba yerleştirmemeye özen gösterin.

DOLABINIZI TEMİZLERKEN BUNA DİKKAT EDİN

Kıyafet dolabınızı tüm kıyafetlerinizi çıkardıktan sonra sirkeli ya da yumuşatıcılı su ile temizleyerek silin ardından kuru bir bezle iyice kurutun. Islak kalan raflar koku oluşumuna sebep olabilir.

DOLABINIZIN YERİ ÖNEMLİ

Dolabınızı duvara temas ettirmeden yerleştirmelisiniz. Duvardan gelen nem ve havasızlık koku oluşumuna sebep olabilir.

KIYAFETLERİNİZİ TEMİZ YERLEŞTİRİN

Kıyafetlerinizi bir kez kısa süreli giyip çıkarmış bile olsanız dolaba tekrar koyduğunuzda ve dolapta uzun süre kaldığında kokuya sebep olabilir. Bu yüzden kıyafetlerinizi dolabınıza temiz yerleştirmeye özen göstermelisiniz.

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