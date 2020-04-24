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Bu oyunları oynayanlar para kazanıyor! İşte para kazandıran oyunlar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Para kazanmanın tek yolunun sıkıcı ofis işleri yapmak olduğu dönemleri çoktan geride bıraktık. Artık zaman geçirmenin en eğlenceli yolu olan bilgisayar oyunlarıyla uğraşırken bir yandan da para kazanabilirsiniz! Bilgisayar oyunlarının dolaylı ve direkt para kazandıran yollarını bir bir işledik ki hobiniz, işiniz olabilsin.

Bu oyunları oynayanlar para kazanıyor! İşte para kazandıran oyunlar!

Gelişen teknoloji farklı para kazanma biçimlerini de beraberinde getirdi. Eskiden işten, okuldan kalan zamanlarınızda vakit geçirmek için kullandığınız bilgisayar oyunları bugün ek gelir olarak size ciddi tutarlarda para kazandırabilir hatta ilerleyen dönemlerde tam zamanlı bir iş haline bile gelebilir. Bilgisayar oyunları iki şekilde para kazandırır: Dolaylı ve direkt olarak. Direkt para kazandıranlar genelde oyunun içindeki aksesuar vb. araçların satılması yoluyla kazanç sağlarken dolaylı olanlar oyun aracılığıyla başka platformlara bağlanma üzerinden para kazandırır.

1. TEAM FORTRESS 2 & DOTA 2

Görsel 1

Oyun yapımcısı Valve'ye ait bu iki oyun aynı ortak aksesuar market sistemini kullanıyor. Her ikisi de çok oyunculu bu online oyunlarda seviyeniz ilerledikçe ve diğer oyuncularla iletişime girdikçe farklı aksesuarlar edinebilirsiniz. Edindiğiniz bu aksesuarları firmanın kendi online satış sitesinde paraya dönüştürebilir ya da takas yoluyla daha çok istediğiniz başka aksesuarlarla değiştirebilirsiniz.

2. COUNTER STRIKE: GO

Görsel 2

Hayatımıza 2000'lerde girdiğinden beri CS:GO'nun müdavimi bir kitle var. Telefon ve tabletlere de yüklenebilmesiyle birlikte oldukça büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan oyunda aslında direkt para kazanma şansı bulunmuyor. Ancak CS:GO; e-spor turnuvalarının ve çeşitli bahis sistemiyle çalışan sitelerin çok büyük çoğunlukla bünyelerine aldıkları bir oyun. Yani bu oyunda herhangi bir aksesuar vs. ile değil ama oynarken gösterdiğiniz başarıyla para kazanabilirsiniz.

3. SECOND LIFE

Görsel 3

Üç boyutlu bir avatar yaratarak oynamaya başladığınız bu çevrim içi oyunda kendinize ait bir para kazanma sistemi oluşturabilirsiniz. Çeşitli görev ve işlerle oyunun kendi para birimi olan "Linden" cinsinden para biriktirebilirsiniz. Belirli bir tutara ulaştığınızda Second Life'ın kendine ait döviz bürosu mantığıyla çalışan bölümünden gerçek paraya çevirerek hesabınıza aktarabilirsiniz. Kur günden güne değişse de ortalama olarak 90 Linden'in karşılığı 1TL'dir diyebiliriz.

4. LEAGUE OF LEGENDS

Görsel 4

Artık oynayan oynamayan herkesin adını duyduğu League of Legends'da da CS:GO gibi direkt para kazanma şansı sunmuyor. Ancak oyunun tüm dünyada çok popüler olması başka mecralara açılmayı oldukça kolaylaştırıyor. LOL'de gösterdiğiniz başarıyı dünya çapındaki online turnuvalar aracılığıyla paraya dönüştürebilirsiniz. Ayrıca Youtube, Twitch gibi platformlarda da sponsor bulabilirsiniz.

5. STREET FIGHTER V

Görsel 5

İkonik karakterleri ve hareketleriyle sadece oyun camiasında değil, popüler kültürde de bir yer edinmiş bir oyun olan Street Fighter zaman zaman kendisinden daha yeni oyunların gölgesinde kalabiliyor. Ancak e-spor turnuvalarında kemik kadrosuyla zaman zaman 600.000 dolara yakın para ödülü dağıtıldığı bile oluyor.

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