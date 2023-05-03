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Bu saç modeli hatası en az 10 yaş büyük gösteriyor! 40 yaş üstü kadınların yapmaması gereken saç modelleri

03.05.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç modelleri olduğumuzdan daha genç veya daha yaşlı görünmemize neden olabiliyor. Özellikle bazı saç modelleri var ki konforlu olmamızı sağlarken yaşımıza yıllar katabiliyor. Bir saç stilisti özellikle 40 yaş üstü kadınların asla yapmaması gereken saç modellerini açıkladı.

Bu saç modeli hatası en az 10 yaş büyük gösteriyor! 40 yaş üstü kadınların yapmaması gereken saç modelleri

Genç görünmek isteyen kadınların saçlarına ve stillerine dikkat ediyorlar. Farkında olmadan yapılan ufak değişimler çok daha büyük gözükmeye neden olabiliyor. Erin Busbee, Sizi 10 Yaşından Daha Yaşlı Gösteren 5 Saç Hatası başlıklı bir videoda kadınlara daha genç görünmek için saçlarıyla yapabilecekleri çok basit adımı anlattı.

YILLARDIR AYNI SAÇ STİLİNİ KULLANMAKTAN VAZGEÇİN

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Erin, "20 yıldır aynı saç stiline" sahip olmanın, kadınları "yaşlı" gösterebilecek bir stil hatası olduğunu iddia etti. Saçlarını her gün aynı şekilde şekillendiren kadınlar için - aynı düşük topuz, atkuyruğu, dalgalar veya düz bukleler - saçlarının "eskimiş" olma olasılığı yüksektir.

Her bir saç trendine ayak uydurmak şart değildir, ancak trendlere hafifçe selam vermek bazen farkındalık gösterir ve daha güncel bir görünüm sağlar. Erin, stilleri karıştırmanın daha genç görünmenin sırrı olabileceğini açıkladı.

BASİT DEĞİŞİMLER YAPABİLİRSİNİZ

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Bu bilgi kadınların bu sabah tüm saçlarını kesmeleri veya ekleme takmaları gerektiği anlamına gelmez. Aynı zamanda, hayatları boyunca sahip oldukları sarışın saçlarını simsiyah saçlarla değiştirmeleri gerektiği anlamına da gelmez. Karıştırmak, yeni stilleri denemek kadar basit olabilir. Örneğin saçlarını her zaman dalgalı yapanlar ara sıra düz saçı deneyebilirler.

FAZLA ÜRÜN KULLANMAKTAN KAÇININ

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Uzmanın paylaştığı bir başka ipucu da saça çok fazla ürün uygulamaktan kaçınmaktı.
Fazla üründen birikmeyi veya kalıntıları gidermek için kadınlar ayda bir kez arındırıcı şampuanla saçlarına bahar temizliği yapabilirler.

Isıtılmış ürünlere gelince, bunlar çok fazla "hasar" ve "kuruluk" yaratabilir, bu nedenle yüksek kaliteli saç kurutma makinesi ve saç maşası markalarını tercih etmek önemlidir.

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