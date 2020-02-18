Bu şarj aletini zihniniz yardımıyla kontrol ediyorsunuz

MyndPlay tarafından geliştirilen MyndHub adlı zihin okuma cihazı son derece ilginç özelliklere sahip. Cihaz günümüz teknolojisinin ötesinde ve gerçekten de son derece etkili.

MyndHub, telefonunuzu şarj etme işlemini elbette tek başına yapmıyor. Şirket, bu sistemin çalışabilmesi için bir de “MyndBand” isimli bir ürün üzerinde çalıştı ve onu geliştirdi.

Saç bandına çok benzeyen MyndBand, beyin dalgalarını ölçme tekniklerinden bir tanesi olan “elektroensefalografi” teknolojisini içeriyor. Bu saç bandını kafanıza taktığınızda ise USB bağlantısı yapılmış olan herhangi bir aygıtı fazla detaylı olmasa da kontrol etme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu aletin tam bir kontrol sağladığını söylemek mümkün.

Bu alet, elektronik saç bandı aracılığıyla aldığı verileri yorumluyor ve temel kontrolleri yapmanıza yardım ediyor. Basit bir örnek vermek gerekirse bu cihaz sayesinde küçük bir oyuncak arabayı kontrol etme imkanına da sahipsiniz. Bu aletin yeteneklerinden bir tanesi de akıllı telefonların şarj edilmesi ve oldukça ilginç bir teknoloji ile çalışması.

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