Bu sebzeler hem kadın hem erkek kısırlığına bire bir!

Halk arasında 'kısırlık' olarak bilinen infertilite, 'en az 1 yıl süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamaması durumu' olarak tanımlanıyor. Hem kadın hem de erkekten kaynaklanan bir sorun olabilen kısırlığın çiftlerin yaklaşık yüzde 15’ini etkilediğini ve bu oranın her geçen gün arttığını biliniyor. Kısırlığa karşı korunmak için beslenmeye çok dikkat edilmeli.

KISIRLIK SORUNU YAŞAYANLAR 2 MİLYONA ULAŞTI

Türkiye'de yaklaşık 1.5-2 milyon kişinin kısırlık sorunu ile karşı karşıya. Gebelik yaşının ertelenmesi, obezite, elektromanyetik dalgalar, hormonlu ve genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, sigara ve alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların infertilite nedenleri arasında ön sıralarda geliyor.

KISIRLIĞIN RİSK FAKTÖRLERİ ÇİFTLERİ TEHDİT EDİYOR

Modern yaşamla birlikte fast-food beslenmenin arttığını, insanların evlerinde bilgisayar başında daha az sosyal, hareketsiz bir yaşam sürmeye başladığı bilinen bir gerçek. Bunların hepsi kısırlığın en önemli risk faktörleri arasında sayılıyor.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARA DİKKAT

İnfertilitenin diğer bir nedeninin de hormonlu ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren gıdalar olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Hormonlu gıdalardaki östrojen hormonu; erkeklerde meme büyümesine, cinsel güç kaybına, kadınlarda da ovulasyonun baskılanmasına neden olmaktadır. Büyükbaş hayvanların hızlı bir şekilde kilo almalarını sağlamak için verilen hormonların etini yiyen kişilerde de yine fertilizasyonun azaldığı bildirilmektedir