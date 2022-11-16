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Bu şekilde yemek hiçbir işe yaramıyor! Sarımsağın iyileştirici gücünden yararlanmak için...

16.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak, doğal antibiyotik olarak adlandırılan doğadaki en güçlü besinlerden biridir. Tansiyona iyi gelir, soğuk algınlığına karşı savaşır, kanseri önler ve daha bir sürü sağlık yararı sağlar. Peki, sarımsağın iyileştirici gücünden yararlanmak için ne kadar ve nasıl sarımsak yemek gerekir? Uzmanlar bu sorunun cevabını verdi.

Bu şekilde yemek hiçbir işe yaramıyor! Sarımsağın iyileştirici gücünden yararlanmak için...

Sarımsak yıllardır doğanın en sağlıklı besinlerinden biri olarak kabul edildi. Çalışmalar kan basıncını, kolesterol seviyelerini ve bağışıklığı iyileştirdiğini gösteriyor. Sarımsağın sağlık yararları, içerdiği birçok doğal bileşikten kaynaklanır. Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, kan basıncını, kolesterol seviyelerini ve bağışıklığı iyileştirerek gerçekten bir etkisi olduğunu göstermiştir.

SARIMSAK NEDEN BU KADAR FAYDALI?

Sarımsağın sağlığa olan faydaları, içerdiği birçok doğal bileşikten, özellikle de alisin (keskin kokusundan da sorumludur) kaynaklıdır.

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Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaların 2018 yılında gözden geçirilmesi, bu faydaların "bitkinin topraktan emdiği ve gıda hazırlama ve sindirim sırasında yaklaşık 50 farklı kükürt içeren bileşiğe ayrılan" kükürt bileşiklerinden kaynaklandığını açıkladı. Spesifik olarak bu bileşikler, vücudun hücre iletişiminin anahtarı olan gaz halindeki 'sinyal' moleküllerinin üretimini artırıyor gibi görünüyor. Bu moleküllerin düşük seviyeleri, kalp hastalığı da dahil olmak üzere ciddi sağlık durumlarıyla ilişkilidir.

SARIMSAK HAKKINDA YAPILAN DENEYLER

Sarımsak ve sarımsağın faydalarıyla ilgili yüzlerce çalışma yapıldı. 2020 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada üç ay boyunca 600-900 mg sarımsak takviyesi verilen yüksek tansiyonlu hastaların kan basınçlarında, ilacın etkisine benzer bir düşüş yaşadıklarını buldu.

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Allisin'in, kan damarlarını genişleten nitrik oksit üretimini uyardığı ve ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) aktivitesini inhibe ettiği düşünülmektedir; bu kan damarlarını gevşetir ve kan basıncını düşürür.

Laboratuvar çalışmaları ayrıca sarımsaktaki allisin ve diğer bileşiklerin anti-viral özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

SOĞUK ALGINLIĞINA DAHA AZ YAKALANDILAR

Sussex Üniversitesi'nde bir immünolog olan Dr. Jenna Macciochi, sarımsakla ilgili güvenilir iki tane insanlı deney olduğunu söylüyor. Bunlardan birinde; üç ay boyunca 180 mg allisin alan kişilerin, plasebo grubuna göre daha az soğuk algınlığına yakalandığını buldu.

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Sarımsağın bağışıklık destekleyici ve anti-viral bir rol oynadığını ve soğuk algınlığının şiddetini azaltmaya katkıda bulunabilir. Ancak uzmanlar, sarımsağın etkili faydalarından yararlanmak için yemek yanında yemekle sağlanamayacağını söylüyor.

GÜNDE NE KADAR SARIMSAK YENMELİ?

Eczacı ve takviye ürünler endüstrisinde bağımsız danışman olan Aidan Goggins şöyle diyor: "Yaklaşık 900 mg [3-8 mg allisin eşdeğeri] terapötik dozu elde etmek için her gün bir diş çiğ sarımsak yemelisiniz."

İngiliz Diyetisyenler Derneği sözcüsü Clare Thornton-Wood şunları ekliyor: "Allisin yalnızca sarımsak dişi doğrandığında veya ezildiğinde oluşur." Araştırmalar, sarımsağın ısıya maruz kaldığı anda oluşumunun durduğunu buldu. Bu nedenle, maksimum allisin üretildiğinden emin olmak için doğradıktan sonra yaklaşık on dakika bekletmelisiniz.

ABD'deki Nutrients dergisinde 2018'de yapılan bir araştırma, haşlanmış sarımsağın çiğden yüzde 16 daha az allisin ve kavrulmuş sarımsağın yüzde 30 daha az içerdiğini buldu.


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