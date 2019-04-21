MADRİD (AA) - ŞENHAN BOLELLİ - San Marino adına 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Türk şarkıcı Serhat Hacıpaşalıoğlu, "'Bu sene San Marino, Türkiye'dir.' diyorum ve San Marino adına Türkiye'nin kazanması için yurt dışında yaşayan tüm Türklerden cep telefonu mesajlarını bekliyorum." dedi. Söz ve müziği kendisine ait olan "Say na na na" şarkısıyla San Marino adına Eurovision'da yarışacak Hacıpaşalıoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen özel Eurovision etkinliği kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Eurovision'un şarkı yarışması olmasının yanı sıra ülkeler arası dayanışmanın yoğun yaşandığı bir platform olduğuna dikkati çeken Hacıpaşalıoğlu, şarkısının finale kalması için Avrupa'daki Türklerden destek istedi. Hacıpaşalıoğlu, Eurovision'a katılmaktan çok büyük gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Başka Türklerin de bu gururu paylaşmasını isterim ama bu sene eğer tek Türk bensem ki öyle, o zaman Avrupa'da ve Avustralya'da yaşayan tüm Türk dostlarıma seslenmek isterim çünkü bu olayda bir dayanışma söz konusu. Diğer ülkeler de yurt dışındaki kendi vatandaşlarından puanlar istiyorlar. Ben de o zaman 'Bu sene San Marino, Türkiye'dir.' diyorum ve San Marino adına Türkiye'nin kazanması için yurt dışında yaşayan tüm Türklerden cep telefonu mesajlarını bekliyorum. Hem yarı finallerin olduğu 14 Mayıs'ta hem de inşallah finalde 18 Mayıs'ta." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..." Bu horozun ötüşüne tüm dünya hayran kalıyor Eşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteği

Türkiye'nin Eurovision'a katılmıyor olmasını "bir eksiklik" şeklinde değerlendiren Hacıpaşalıoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye çok büyük bir ülke. Bizim ülkemiz dünyada her türlü platformda kendini en iyi şekilde ifade edebilir. Birinci olmak veya herhangi bir derece almak Türkiye'nin üstünde durmaması gereken bir şey. Türkiye bunları aşmış bir ülke. Önemli olan Türk bayrağının müzik, sanat, spor, her yerde dalgalanmasıdır. Ben buna inandığım için Türkiye'nin yarışmada olmasını tabi ki çok arzu ediyorum ve umarım yakın bir gelecekte bu karar tekrar verilir. Bence Türkiye Eurovision'da çok başarılı bir ülkedir. Birincilik almıştır, çok üstün ve iyi şarkılara imza atmıştır." - "Yarışmadaki tek Türk olarak Türk bayrağının da sorumluluğu taşıyorum" Diğer yandan San Marino adına 2016'dan sonra ikinci kez Eurovision'a katılacak Hacıpaşalıoğlu, bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, "San Marino, bir Türk olarak bana bayrağını teslim etmiş durumda. Buna en iyi şekilde bakmam gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin katılmadığı bir yarışma ama Türkiye'nin sorumluluğu da benim üstümde. Yarışmadaki tek Türk olarak Türk bayrağının da sorumluluğu taşıyorum. Her iki ülkeyi de en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Hacıpaşalıoğlu, San Marino'nun 30 bin nüfuslu küçük bir ülke olduğunu ve müzik endüstrisi bulunmadığından dışarıdan sanatçılarla Eurovision'a katıldığını aktararak, "Demek ki onların beklentilerini, tercihlerini karşılayan, doğru işler yapmışım ki bana bu teklifi ikinci kez getirdiler. İyi bir çalışmanız varsa bu akıllarda kalıyor. 3 yıl önceki şarkımız finale kalmasa da Amerika müzik listelerine girebilen tek Eurovision şarkısı oldu. Birtakım şeyler demek ki zamanla hakkını buluyor." diye konuştu. Eurovision'a katılan her sanatçı gibi kendisinin de en iyisini arzu ettiğini kaydeden Hacıpaşalıoğlu, "Fakat Eurovision sadece müzik organizasyonu değil. Ülkeler arası dayanışmalara da sahne olan bir yer. O yüzden çok büyük konuşmamak lazım. Şarkımıza çok güveniyoruz. Şarkımız piyasaya çıkalı iki hafta oldu ve Avrupa'da fazla olmasa da diğer şarkılara nasip olmayan şekilde Yeni Zelanda'dan Japonya'ya kadar birçok ülkenin müzik listesine hızlı giriş yaptı ve yükseliyor." şeklinde konuştu. Eurovision'u geçen yıl kazanan İsrail'in şimdiki organizasyona ev sahipliği yaparken, Filistin meselesini de kendi çıkarlarına alet etmesi ve bazı sanatçıların bunu eleştirmesiyle ilgili yaşanan tartışmalara da değinen Hacıpaşalıoğlu, şunları dile getirdi: