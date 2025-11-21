Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular

1. Nil Sude Albayrak - Bahar

Nil Sude Albayrak, Bahar dizisinde asistan hekimlerin üzerinde otorite kuran Seren'i keskin, kontrollü ve katmanlı bir tonda oynayarak sezonun tartışmasız yükselen isimlerinden biri oldu. Seren’in sert, lafını esirgemeyen ve zaman zaman zorbalığa kayan tavrını abartmadan vermesi, karakteri karikatürden kurtarıp gerçek bir insan derinliğine taşıdı diyebiliriz. Özellikle dizinin 3. sezonunda resmen döktürüyor. Dizini başrolü Bahar'ın bile önüne geçtiğini söyleyebiliriz.

2. Sinem Ünsal - Uzak Şehir

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, bu sezon da ekranda döktürmeye devam ediyor. Alya'nın otoriteye meydan okuyan cesaretli duruşu sosyal medyada alkış alıyor.

3. Burçin Terzioğlu - Ben Leman

Burçin Terzioğlu, deneyimin konfor alanına sığınmadan risk aldı ve karakterin zihin labirentini cesurca yürüdü. Güven bunalımı, yalnızlık ve yeniden inşa üçgenini klinik soğukluğa düşmeden, sıcak bir gerçekçilikle oynuyor. Ben Leman, sezonun sevilen işlerinden biri oldu. Burçin Terzioğlu televizyon izleyicisi tarafından oldukça özlenmiş diyebiliriz.

4. Demet Özdemir - Eşref Rüya

Demet Özdemir, Eşref Rüya’da Nisan Akyol'u taşıdığı net duygu çizgisi ve tutarlı zamanlamasıyla sezonun en görünür başrollerinden biri haline getiriyor. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisinde, Demet Özdemir'in başarılı oyunculuğunun etkisinin büyük olduğunu söylemek gerek.

5. Lizge Cömert - Çarpıntı

Lizge Cömert, Çarpıntı dizisinde Aslı'yı sahici, ölçülü ve temposu iyi ayarlanmış bir duyguyla oynayıp sezonun genç yaşta parlayan isimleri arasına adını kalın harflerle yazdırıyor. Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşıyor olması da genç oyuncunun ekran önündeki en büyük şanslarından biri.

6. Doğa Bayram - Sahipsizler

Geçtiğimiz sene ilk sezonuyla televizyonda fırtınalar estiren Sahipsizler dizisinde Zeliha rolünü canlandıran

genç ve başarılı oyuncu Doğa Bayram, bu sezon oyunculuğuyla daha fazla öne çıkıyor.Hayattaki amacını arayan, kaybolmuş ama iyi kalpli Zeliha'yı o kadar gerçekçi canlandırıyor ki ekrandan içeri elinizi uzatıp onu sakinleştirmek istiyorsunuz.

7. Cemre Baysel - Güller ve Günahlar

Yayın hayatına bu sezon başlayan iddialı dizilerden biri olan Güller ve Günahlar dizisinin başrolü olan Cemre Baysel, geçtiğimiz sezon başka bir karakteri canlandırmasına karşın seyirciler tarafından yeni rolüyle oldukça çabuk benimsendi. Güzelliğiyle Disney prenseslerine benzetilen oyuncu, her geçen gün isminden daha fazla söz ettirmeyi başarıyor.

8. Aybüke Pusat - Halef: Köklerin Çağrısı

Bu sezona bomba gibi bir başlangıç yapan yeni dizi Halef: Köklerin Çağrısı, iki başrol kadın oyuncusuyla seyircilerden beğeni topluyor. Aybüke Pusat zaten oyunculuğuyla kendini kanıtlamış biri ancak bu diziyle yıldızını katmerledi diyebiliriz.

9. Biran Damla Yılmaz - Halef: Köklerin Çağrısı

Güzel oyuncu Biran Damla Yıldız, bu sezon ekranların en çok beğenilen kadın oyuncularından biri. Canlandırdığı Yıldız karakteriyle kendisini seyirciye sevdiren oyuncu, belli ki daha çok konuşulacak.

10. Ava Yaman - Taşacak Bu Deniz

Onun için bu sezonun en sürpriz ismi diyebiliriz. Cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'nin tahtını ele geçiren Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, duru güzelliği ve samimi oyunculuğuyla izleyicilerden tam not almayı başarıyor. İsmini bundan sonra çok sık duyacağız.