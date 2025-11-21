KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular

Televizyon ekranı bu sezon da birbirinden başarılı kadın oyunculara ev sahipliği yapıyor. İşte bu sezonun en başarılı kadın oyuncuları...

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular

1. Nil Sude Albayrak - Bahar

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 1

Nil Sude Albayrak, Bahar dizisinde asistan hekimlerin üzerinde otorite kuran Seren'i keskin, kontrollü ve katmanlı bir tonda oynayarak sezonun tartışmasız yükselen isimlerinden biri oldu. Seren’in sert, lafını esirgemeyen ve zaman zaman zorbalığa kayan tavrını abartmadan vermesi, karakteri karikatürden kurtarıp gerçek bir insan derinliğine taşıdı diyebiliriz. Özellikle dizinin 3. sezonunda resmen döktürüyor. Dizini başrolü Bahar'ın bile önüne geçtiğini söyleyebiliriz.

2. Sinem Ünsal - Uzak Şehir

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 2

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, bu sezon da ekranda döktürmeye devam ediyor. Alya'nın otoriteye meydan okuyan cesaretli duruşu sosyal medyada alkış alıyor.

3. Burçin Terzioğlu - Ben Leman

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 3

Burçin Terzioğlu, deneyimin konfor alanına sığınmadan risk aldı ve karakterin zihin labirentini cesurca yürüdü. Güven bunalımı, yalnızlık ve yeniden inşa üçgenini klinik soğukluğa düşmeden, sıcak bir gerçekçilikle oynuyor. Ben Leman, sezonun sevilen işlerinden biri oldu. Burçin Terzioğlu televizyon izleyicisi tarafından oldukça özlenmiş diyebiliriz.

4. Demet Özdemir - Eşref Rüya

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 4

Demet Özdemir, Eşref Rüya’da Nisan Akyol'u taşıdığı net duygu çizgisi ve tutarlı zamanlamasıyla sezonun en görünür başrollerinden biri haline getiriyor. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisinde, Demet Özdemir'in başarılı oyunculuğunun etkisinin büyük olduğunu söylemek gerek.

5. Lizge Cömert - Çarpıntı

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 5

Lizge Cömert, Çarpıntı dizisinde Aslı'yı sahici, ölçülü ve temposu iyi ayarlanmış bir duyguyla oynayıp sezonun genç yaşta parlayan isimleri arasına adını kalın harflerle yazdırıyor. Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşıyor olması da genç oyuncunun ekran önündeki en büyük şanslarından biri.

6. Doğa Bayram - Sahipsizler

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 6

Geçtiğimiz sene ilk sezonuyla televizyonda fırtınalar estiren Sahipsizler dizisinde Zeliha rolünü canlandıran
genç ve başarılı oyuncu Doğa Bayram, bu sezon oyunculuğuyla daha fazla öne çıkıyor.Hayattaki amacını arayan, kaybolmuş ama iyi kalpli Zeliha'yı o kadar gerçekçi canlandırıyor ki ekrandan içeri elinizi uzatıp onu sakinleştirmek istiyorsunuz.

7. Cemre Baysel - Güller ve Günahlar

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 7

Yayın hayatına bu sezon başlayan iddialı dizilerden biri olan Güller ve Günahlar dizisinin başrolü olan Cemre Baysel, geçtiğimiz sezon başka bir karakteri canlandırmasına karşın seyirciler tarafından yeni rolüyle oldukça çabuk benimsendi. Güzelliğiyle Disney prenseslerine benzetilen oyuncu, her geçen gün isminden daha fazla söz ettirmeyi başarıyor.

8. Aybüke Pusat - Halef: Köklerin Çağrısı

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 8

Bu sezona bomba gibi bir başlangıç yapan yeni dizi Halef: Köklerin Çağrısı, iki başrol kadın oyuncusuyla seyircilerden beğeni topluyor. Aybüke Pusat zaten oyunculuğuyla kendini kanıtlamış biri ancak bu diziyle yıldızını katmerledi diyebiliriz.

9. Biran Damla Yılmaz - Halef: Köklerin Çağrısı

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 9

Güzel oyuncu Biran Damla Yıldız, bu sezon ekranların en çok beğenilen kadın oyuncularından biri. Canlandırdığı Yıldız karakteriyle kendisini seyirciye sevdiren oyuncu, belli ki daha çok konuşulacak.

10. Ava Yaman - Taşacak Bu Deniz

Bu sezon performanslarına bayıldığımız kadın oyuncular 10

Onun için bu sezonun en sürpriz ismi diyebiliriz. Cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'nin tahtını ele geçiren Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, duru güzelliği ve samimi oyunculuğuyla izleyicilerden tam not almayı başarıyor. İsmini bundan sonra çok sık duyacağız.

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Performans TV dizileri dizisi televizyon ekran Kadın Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.