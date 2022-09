Bu sezonun trendi cut out detayını üstünde taşımak isteyenler için tulum önerileri

Renkleri, desenleri ve tasarım kaliteleri ile dikkat çeken cut out detaylı tulumlar, kesik dekolteleri ile hem günlük kullanıma hem özel davetlere uygun bulunuyor. Bu modeller, tasarımlarında olduğu kadar farklı boy seçenekleriyle de her tarzdan kadına hitap etmeyi başarıyor. Kimi zaman bileğe kadar uzanan kimi zaman mini boy tasarlanan modelleri ile bu sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarını derledik. Daha cesur stiller yaratmak için listemizi incelemeye ne dersiniz?

1. Hareketli tasarımlarla enerjisini yansıtmak isteyenlere: Koton Kadın Çiçekli Tulum Boyundan Bağlamalı

Sezonun en sevilen renkleri ile tasarlanmış modellerin başında gelen Koton Kadın Çiçekli Tulum Boyundan Bağlamalı, üst bölümündeki detaylar ile kusursuz görünüm kazandırıyor. Spor ya da topuklu ayakkabılarla kombinlenebilecek olan model, 3 XL bedene kadar üretiliyor. %80 polyester, %20 metal iplik içeren tasarımın renklerindeki uyum ise kullanıcıların oldukça dikkatini çekiyor. Makinede rahatlıkla yıkanabilen ürün, kaliteli kumaşıyla etkili bir tarz sunuyor. Siz de tek parça ile yaz günlerinde etkili görünmek istiyorsanız ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

2. Triko kumaş sevenlere: TRENDYOLMİLLA Design Siyah Triko Tulum

Triko kumaşlar, yaz aylarında da sıklıkla tercih ediliyor. Söz konusu rahatlıkları ile bilinen tulumlar olunca nefes aldıran pamuklu triko kumaşlar, tulum tasarımları için vazgeçilmez oluyor. TRENDYOLMİLLA Design Siyah Triko Tulum; fitted kesimi, cut out dekolte detayları ile sezonun en sevilen triko tulumları arasında yer alıyor. %100 akrilik triko kumaş ile boru paça olarak tasarlanan ürün, bisiklet yaka ve klasik kol tasarımı ile basic parçalar arasında bulunuyor. Günlük şıklık ya da kısa topuklu stilettolar ile iş yaşamınızda da kullanabileceğiz eşsiz bir parça isterseniz bu model tam da size göre!

3. Tasarımda etkili detaylar: INVIDIA Kuş Gözü Detaylı Pudra Tulum

%100 polyester kumaştan üretilen INVIDIA Kuş Gözü Detaylı Pudra Tulum, rahat tarzı ile günlük şıklık yakalamaya olanak verirken kuş göz detayları ile daha tarz görünüyor. Spor veya şık bir biçimde kombin yapılabilecek model, pudra rengi ile son derece dikkat çekiyor. Geniş paçalı tasarımına eşlik eden bisiklet yaka detayı ise tulumu, her yerde kullanılabilir hâle getiriyor. Marka tarafından 42 bedene kadar üretilen model, geniş yelpazesi ile her kadına hitap ediyor. Siz de tercihlerinizi yaratıcı tasarımlardan yana kullanacaksanız istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bu ürüne şans verebilirsiniz.

4. Her detayda cesareti yansıtmak isteyenlere: Açelya Okçu Cut Out Yaka Detaylı Şortlu Tulum

Sanıyoruz son zamanların en yaratıcı tasarımcılarından biri olan Açelya Okçu'dan haberi olmayan yoktur. Sezon trendlerini takip eden ve kendi stilini tüm ürünlerine yansıtan tasarımcının en dikkat çekici parçaları arasında cut out tasarımlı tulumlar da yer alıyor. Açelya Okçu Cut Out Yaka Detaylı Şortlu Tulum, sezonun en çok sevilen modellerinden biri. Her alanda rahatlıkla kullanılabilecek olan tasarımın en dikkat çekici özelliği ise capcanlı rengi oluyor. Ürünün yakasında kullanılan cut out detayının yanı sıra kaliteli kumaşı da kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Üstelik farklı renk seçenekleri de bulunan tulum, large bedene kadar bulunabiliyor.

5. Mini boy tercih edenler için: Koton Kadın Şort Tulum Kolsuz V Yaka Bel Detaylı

Koton markasının bu sezon en dikkat çeken tulum modellerinden biri olan Koton Kadın Şort Tulum Kolsuz V Yaka Bel Detaylı, tasarımıyla kusursuz bir görünüm elde etmek isteyenlere hitap ediyor. Canlı turuncu renginin yanında ürünün belindeki drape detayları, göbek bölgesinde bulunan fazlalıkları gizlemek için son derece ideal. Modelin derin V yaka tasarımı ise göğüs dekoltesi sevenlerin ilgisini çekiyor. Tulumun sırt bölümünde kullanılan lastik detayları ise tulumun rahat giyilip çıkarılmasına olanak veriyor.

6. Kusursuz bir tasarım: Mert Erkan Cut Out Detaylı Tafta & Ribana Karışımlı Yeşil Tulum

Sıradaki önerimiz özel tasarım arayanlar için ideal olabilir. Eşsiz çizgileri ile Mert Erkan Cut Out Detaylı Tafta & Ribana Karışımlı Yeşil Tulum, tercih edildiği her alanda göz dolduruyor. Ürünün alt bölümü son derece rahat kesime sahipken üst bölümünde kullanılan detaylar, benzersiz bir stil oluşturmak için yeterli oluyor. Tulumun yakasında bulunan metal halkalar ise ip askılar ile tamamlanarak sırta kadar uzanıyor. Göğüs ve bel dekoltesiyle dikkat çeken tulum, yaz aylarına uyan yeşilin en güzel tonlarından biri ile üretiliyor.

7. Hem jean hem cut out detaylı: TRENDYOLMİLLA Mavi Cut Out Detaylı Denim Tulum

En çok satan tulum listelerinde ilk sıralarda yer alan TRENDYOLMİLLA Mavi Cut Out Detaylı Denim Tulum, hem çok şık hem rahat olması ile ön plana çıkıyor. İncecik ve elastik kumaşı sayesinde son derece konforlu bir kullanım imkânı veren model, iki taraflı kullanıma uygun oluyor. Denim kumaşın en güzel mavi tonlarından biriyle üretilen tulum, %99 pamuklu kumaştan tasarlandığı için konforlu kullanım sunuyor. Fermuar kapaması ise ürünün rahatlıkla giyilip çıkarılmasını sağlıyor. Böylece tulum, orijinal tasarımlar arayanlar için vazgeçilmez bir seçenek oluyor.