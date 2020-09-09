HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu suyun sırrı çözülemiyor! Haftada 2 gün kırmızı akıyor

Bu suyun sırrı çözülemiyor! Haftada 2 gün kırmızı akıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sivas'ın Zara ilçesinde haftada yalnızca 2 gün akan kırmızı su görenleri şaşırtıyor. Suyla ilgili rivayetlerin ardı arkasının kesilmediği bölgede köy sakinleri, suyun şifalı olduğuna inanıyor.

Bu suyun sırrı çözülemiyor! Haftada 2 gün kırmızı akıyor

Zara ilçesindeki Ahmethacı köyünde çıkan kaynak suyunun Perşembe ve Cuma günleri kırmızı aktığı diğer günler ise normal renginde olduğu iddia ediliyor. Mineral değeri yüksek olan sodalı bu su, aktığı yere de demir pası renginde iz bırakıyor. Suyun renginin içerdiği minerallerden kaynaklandığı düşünülse de köy sakinleri asırlardır anlatılan bir rivayete inanıyor. Rivayete göre 1250’li yıllarda gerçekleşen Moğol saldırılarında, bir Perşembe günü İkindi vakti, su kaynağında Horosan erenlerinden olduğu düşünülen 7 yaşında Hacı Ahmet adında bir çocuk şehit edildi. Bu tarihten sonra her Perşembe günü su kan renginde akıyor.

RİVAYETE İNANIYORLAR

AW109933_04

Suyla ilgili rivayete inanan köy sakinlerinden Murat Öğretmen, suyun Perşembe günleri İkindi vaktinden sonra kırmızı aktığını söyleyerek, “Moğol askerlerince şehit edilen 7 yaşında bir çocuk var. Şehit edildikten sonra suda bir kızarıklık meydana geliyor ve her perşembe akşamı ikindiden sonra kırmızı su akmaya başlıyor. Şifası var mıdır bilmiyorum ama soda gibi tadı vardır, ziyareti de yukarıda rahmetlinin, şehit edilmiş burada. Ziyaret edenler oluyor. İl dışından gelenler oluyor, az çok geçmişi biliniyor buranın. İnsanlar çok şaşırıyor, şeffaf akan suyun kırmızı akması insanları çok şaşırtıyor tabi” dedi.

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

AW109933_07

Köy sakinlerinden Burhan Kopuz da suyun şifalı olduğuna inandıklarını söyledi. Kopuz, “Burada şehit olmuş kişilerin gözünden kan fışkırınca Perşembe akşamları buradan kan akar, diğer günler akmaz. Tadı maden suyu gibidir. Derdi olan sıkıntısı olan geliyor, faydasını görüyorlar. Gelip burada kurban da kesiyorlar. Biri bana anlattı ‘çocuğumuz iyi olursa kurban keseceğim’ demiş ve kesmiş, çocuğu iyi olmuş. Birisi çocuğunu türbeye yatırmış konuşamıyormuş, yürüyemiyormuş annesinde demiş ki ‘anne kalk gidelim’ o zaman konuşmuş, faydası oluyor. Bazıları diyor ki böbrek taşını düşürüyor ama biz öyle bir şey görmedik, öyle anlatıyorlar” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Eylül ayında hangi balık yenir?Eylül ayında hangi balık yenir?
1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
İlginizi Çekebilir
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da 11 yaşındaki çocuğu vicdansızca döven kadın kamerada
11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı
Eylül ayında hangi balık yenir? Hangi balık hangi ayda yenir? Eylül ayı hangi balık mevsimi?
Eylül ayında hangi balık yenir?
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı! Otobüse binebilmek için birbiriyle yarıştılar
Otobüse binebilmek için birbiriyle yarıştılar
Başpehlivanın katilinin ifadesi ortaya çıktı! 7 mermiyle 4 kişiyi öldürecekti
Başpehlivanı öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
Bu kadarına pes! Bakın iş yerinin önünden ne çaldı
Bu kadarına pes! Hiç çekinmeden yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.