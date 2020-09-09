Bu suyun sırrı çözülemiyor! Haftada 2 gün kırmızı akıyor

Zara ilçesindeki Ahmethacı köyünde çıkan kaynak suyunun Perşembe ve Cuma günleri kırmızı aktığı diğer günler ise normal renginde olduğu iddia ediliyor. Mineral değeri yüksek olan sodalı bu su, aktığı yere de demir pası renginde iz bırakıyor. Suyun renginin içerdiği minerallerden kaynaklandığı düşünülse de köy sakinleri asırlardır anlatılan bir rivayete inanıyor. Rivayete göre 1250’li yıllarda gerçekleşen Moğol saldırılarında, bir Perşembe günü İkindi vakti, su kaynağında Horosan erenlerinden olduğu düşünülen 7 yaşında Hacı Ahmet adında bir çocuk şehit edildi. Bu tarihten sonra her Perşembe günü su kan renginde akıyor.

RİVAYETE İNANIYORLAR

Suyla ilgili rivayete inanan köy sakinlerinden Murat Öğretmen, suyun Perşembe günleri İkindi vaktinden sonra kırmızı aktığını söyleyerek, “Moğol askerlerince şehit edilen 7 yaşında bir çocuk var. Şehit edildikten sonra suda bir kızarıklık meydana geliyor ve her perşembe akşamı ikindiden sonra kırmızı su akmaya başlıyor. Şifası var mıdır bilmiyorum ama soda gibi tadı vardır, ziyareti de yukarıda rahmetlinin, şehit edilmiş burada. Ziyaret edenler oluyor. İl dışından gelenler oluyor, az çok geçmişi biliniyor buranın. İnsanlar çok şaşırıyor, şeffaf akan suyun kırmızı akması insanları çok şaşırtıyor tabi” dedi.