Bu taktiklerle siz de Tiktok'ta fenomen olabilirsiniz! Uzmanından Tiktok önerileri...

Yayınladığınız videolar az sayıda kullanıcıya ulaşsa da bunun sizi yıldırmasına izin vermeyin. Ulaşılan kişi sayısına takılmadan, her gün düzenli şekilde video yayınlayın. Böylelikle uygulamanın algoritması videolarınızı daha fazla kullanıcıya ulaştırır ve takipçi sayınız artar. Ayrıca günde en az 3 video paylaşmak, sizi günde 1 ya da 2 video paylaşan kullanıcıların önüne taşır. Böylelikle daha çok takipçiniz olur.

Başka sosyal medya platformları üzerinden de olsa bir tane bile Tiktok videosu izlememiş olanımız kalmadı. Uygulama son zamanlarda, hele de insanların evde geçirdiği vaktin artmasıyla birlikte, çok büyük indirilme sayılarına ulaştı. Öyle ki, neredeyse her ülkede Tiktok kullanılıyor. Bu kadar uçsuz bucaksız bir sosyal medya platformuna mensup olup da herkesin beğeneceği videolar çekmeyi istememekse imkansız. Dolayısıyla pek çok kullanıcı uygulama üzerinden fenomen olmanın yollarını arıyor. Bunu başarmak aslında zannedildiği kadar zor değil. Tek gereken doğru yöntemleri kullanmak.

TRENDLERE YOĞUNLAŞIN

Uygulama üzerindeki trendlerin sıkı takipçisi olmakta fayda var. Trendleri yakından takip edin ve mümkünse onlara yönelik videolar çekin. Bu sayede, söz konusu trend ile ilgili videolar izleyen kişiler sizin videolarınızı daha kolay ve sık bulur. Unutmayın ki Tiktok, kullanıcılarına ağırlıklı olarak izlemekten hoşlanabilecekleri videoları gösteriyor. Yani sizin de çoğunluğun hoşuna gidebilecek videolar çekmeniz gerekiyor.

FARKLI OLUN

Trendlere yoğunlaşmak demek, bir insan denizinde kaybolmak demek değil. Trend olan videoların bir benzerini çekerken videoya mutlaka kendinizden bir şeyler ekleyin. Farkınızı ortaya koyarak insanların dikkatini çekmek her zaman en iyi reklam yöntemidir. Eğer diğer hesaplardan farkınızı ortaya koyarsanız, sizi takip edenler arkadaşlarına ve hatta kendi takipçilerine sizin hesabınızı tavsiye edebilirler. Bu da hesabınızı doğal yollardan yükseğe taşımanızı mümkün kılar.

UYUM SAĞLAYIN

Pek çok Tiktok fenomeninin yükselişi hızlıca gerçekleşmiş. Sizin de bir dönüm noktasına vardığınız zaman yükleyeceğiniz bir sonraki videonun, yüksek erişimi olan videonuz ile uyumlu olması gerekiyor. Yani, yeni rutininize devam ettirmeniz şart. Aksi taktirde sizi takip edenler sonrasında paylaştığınız içeriği farklı bulduğu için sizi takipten çıkarır.

PAYLAŞILABİLİR VİDEOLAR ÇEKİN

İnsanların videolarınızı her yaştan ve kesimden tanıdıklarıyla paylaşabilmesi çok önemli. Videonuz ne kadar paylaşılabilir olursa o kadar çok kişiye ulaşır. Bu noktada tekrar izlenebilecek içerikler üretmek gerekiyor. Böylelikle insanlar videonuzu tanıdıklarına sıkılmadan izletebilirler.

