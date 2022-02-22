Bu tarifler kaçmaz! İşte hastalandığınızda sizleri ayağa kaldıracak virüs savar tarifler

Günlük yaşantınızda kalabalık ortamlar, iyi temizlenmemiş besinler ve çevre kirliliği yüzünden çeşitli virüs ve bakterilere maruz kalabilirsiniz. Vücudunuzun her ne kadar bir savunma mekanizması olsa da virüsler sizi alt edip hasta edebilir. Neyse ki hastalandığınızda sizi iyileştirebilecek ve vücut direnciniz artıran gıdalar mevcut. Gelin, hastalandığınızda sizlerin en büyük yardımcısı olan virüs savar tariflere birlikte göz atalım.
Öksürük genellikle soğuk havalarda ya da aşırı havasız ortamlarda bulunduğunuz zaman başınıza gelebilecek olan bir hastalık belirtisi. Öksürükten kurtulmak için bol su içmenin yanında bazı doğal karışımları tüketebilirsiniz. Bal, muz ve su ile sizler de öksürüğe elveda diyebilirsiniz.
MALZEMELER
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Derince bir kasenin içinde muzları çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.
Kaynattığınız suyu yavaşça pürenin üzerine dökün ve yarım saat kadar bekleyin.
Hastalandığınızda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığı daha kolay atlatabilirsiniz. Bu tarifte yapmanız gereken tek şey malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirmek ve afiyetle içmek.
MALZEMELER
1 adet salatalık
Yarım elma
Yarım pancar
1 kereviz sapı
3 adet havuç
Yarım avuç maydanoz yaprağı
HAZIRLANIŞI
Katı meyve sıkacağına maydanoz ve buğday çimini koyun ve katı meyve sıkacağını çalıştırın.
Daha sonra diğer malzemeleri de katı meyve sıkacağından geçirin.
Yemeklerde sıklıkla kullanılan kekik mikrop öldürücü etkisiyle bilinir. Çayı ve yağını hastalandığınız zaman gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kekikte bulunan timol ve karvakol adlı enzimler bakteri ve virüs öldürmede oldukça etkili.
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı kuru kekik
HAZIRLANIŞI
1 bardak suyu kaynatın.
Kaynamış suyun içine kekiği atarak 5 dakika bekleyin.
Dilerseniz kekik yağını buhurdanlığa ya da kaynamış suya ekleyerek içinize çekebilirsiniz. Bulunduğunuz ortama yayılan kekik kokusu sinüzit ve öksürüğe iyi gelir.
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