KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu tarifler kaçmaz! İşte hastalandığınızda sizleri ayağa kaldıracak virüs savar tarifler

Bu tarifler kaçmaz! İşte hastalandığınızda sizleri ayağa kaldıracak virüs savar tarifler

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk algınlığı, halsizlik ya da vücudunuzda ağrı hissettiğinizde öncelikle doğal tedavi yöntemlerine başvurursunuz. Kimi zaman bir bitki çayı kimi zaman da uçucu bitkisel bir yağ imdadınıza yetişir. Bu gıdalar vücut direncini artırarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Peki, hasta olduğunuzda sizlere yardımcı olacak virüs savar tarifleri biliyor musunuz?

Bu tarifler kaçmaz! İşte hastalandığınızda sizleri ayağa kaldıracak virüs savar tarifler

Günlük yaşantınızda kalabalık ortamlar, iyi temizlenmemiş besinler ve çevre kirliliği yüzünden çeşitli virüs ve bakterilere maruz kalabilirsiniz. Vücudunuzun her ne kadar bir savunma mekanizması olsa da virüsler sizi alt edip hasta edebilir. Neyse ki hastalandığınızda sizi iyileştirebilecek ve vücut direnciniz artıran gıdalar mevcut. Gelin, hastalandığınızda sizlerin en büyük yardımcısı olan virüs savar tariflere birlikte göz atalım.

ÖKSÜRÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN: ÜÇ MALZEMELİ KARIŞIM

Öksürük genellikle soğuk havalarda ya da aşırı havasız ortamlarda bulunduğunuz zaman başınıza gelebilecek olan bir hastalık belirtisi. Öksürükten kurtulmak için bol su içmenin yanında bazı doğal karışımları tüketebilirsiniz. Bal, muz ve su ile sizler de öksürüğe elveda diyebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 tane muz

HAZIRLANIŞI

  • Derince bir kasenin içinde muzları çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

  • Kaynattığınız suyu yavaşça pürenin üzerine dökün ve yarım saat kadar bekleyin.

  • Karışım soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı balı ekleyin ve güzelce karıştırıp için.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ TARİF

Hastalandığınızda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığı daha kolay atlatabilirsiniz. Bu tarifte yapmanız gereken tek şey malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirmek ve afiyetle içmek.

MALZEMELER

  • 1 adet salatalık

  • Yarım elma

  • Yarım pancar

  • 1 kereviz sapı

  • 3 adet havuç

  • Yarım avuç maydanoz yaprağı

  • Yarım avuç buğday çimi

HAZIRLANIŞI

  • Katı meyve sıkacağına maydanoz ve buğday çimini koyun ve katı meyve sıkacağını çalıştırın.

  • Daha sonra diğer malzemeleri de katı meyve sıkacağından geçirin.

  • Hazırladığınız karışımı bağışıklığınızı güçlendirmek için tüketebilirsiniz.

KEKİKTEN FAYDALANMAYI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Yemeklerde sıklıkla kullanılan kekik mikrop öldürücü etkisiyle bilinir. Çayı ve yağını hastalandığınız zaman gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kekikte bulunan timol ve karvakol adlı enzimler bakteri ve virüs öldürmede oldukça etkili.

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

  • 1 bardak su

HAZIRLANIŞI

  • 1 bardak suyu kaynatın.

  • Kaynamış suyun içine kekiği atarak 5 dakika bekleyin.

  • Demlenen çayı süzdükten sonra tüketebilirsiniz.

Dilerseniz kekik yağını buhurdanlığa ya da kaynamış suya ekleyerek içinize çekebilirsiniz. Bulunduğunuz ortama yayılan kekik kokusu sinüzit ve öksürüğe iyi gelir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patatesin temizlikte kullanım alanlarına inanamayacaksınızPatatesin temizlikte kullanım alanlarına inanamayacaksınız
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Sade ve şık kombin önerileriSade ve şık kombin önerileri
Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!

Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!

Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

Yoğurt suyunun muhteşem faydaları

İlginizi Çekebilir

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.