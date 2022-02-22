Bu tarifler kaçmaz! İşte hastalandığınızda sizleri ayağa kaldıracak virüs savar tarifler

Günlük yaşantınızda kalabalık ortamlar, iyi temizlenmemiş besinler ve çevre kirliliği yüzünden çeşitli virüs ve bakterilere maruz kalabilirsiniz. Vücudunuzun her ne kadar bir savunma mekanizması olsa da virüsler sizi alt edip hasta edebilir. Neyse ki hastalandığınızda sizi iyileştirebilecek ve vücut direnciniz artıran gıdalar mevcut. Gelin, hastalandığınızda sizlerin en büyük yardımcısı olan virüs savar tariflere birlikte göz atalım.

ÖKSÜRÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN: ÜÇ MALZEMELİ KARIŞIM

Öksürük genellikle soğuk havalarda ya da aşırı havasız ortamlarda bulunduğunuz zaman başınıza gelebilecek olan bir hastalık belirtisi. Öksürükten kurtulmak için bol su içmenin yanında bazı doğal karışımları tüketebilirsiniz. Bal, muz ve su ile sizler de öksürüğe elveda diyebilirsiniz.

MALZEMELER

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal

2 tane muz

HAZIRLANIŞI

Derince bir kasenin içinde muzları çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

Kaynattığınız suyu yavaşça pürenin üzerine dökün ve yarım saat kadar bekleyin.

Karışım soğuduktan sonra 2 yemek kaşığı balı ekleyin ve güzelce karıştırıp için.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ TARİF

Hastalandığınızda bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığı daha kolay atlatabilirsiniz. Bu tarifte yapmanız gereken tek şey malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirmek ve afiyetle içmek.

MALZEMELER

1 adet salatalık

Yarım elma

Yarım pancar

1 kereviz sapı

3 adet havuç

Yarım avuç maydanoz yaprağı

Yarım avuç buğday çimi

HAZIRLANIŞI

Katı meyve sıkacağına maydanoz ve buğday çimini koyun ve katı meyve sıkacağını çalıştırın.

Daha sonra diğer malzemeleri de katı meyve sıkacağından geçirin.

Hazırladığınız karışımı bağışıklığınızı güçlendirmek için tüketebilirsiniz.

KEKİKTEN FAYDALANMAYI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Yemeklerde sıklıkla kullanılan kekik mikrop öldürücü etkisiyle bilinir. Çayı ve yağını hastalandığınız zaman gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kekikte bulunan timol ve karvakol adlı enzimler bakteri ve virüs öldürmede oldukça etkili.

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

1 bardak suyu kaynatın.

Kaynamış suyun içine kekiği atarak 5 dakika bekleyin.

Demlenen çayı süzdükten sonra tüketebilirsiniz.

Dilerseniz kekik yağını buhurdanlığa ya da kaynamış suya ekleyerek içinize çekebilirsiniz. Bulunduğunuz ortama yayılan kekik kokusu sinüzit ve öksürüğe iyi gelir.



