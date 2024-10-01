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Bu tarihte kaderiniz değişecek: 2 Ekim saat 21.49'a dikkat! Astrolog Nuray Sayarı özellikle 5 burcu uyardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.10.2024 08:17
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Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, astrolojiye dair açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk olan Sayarı, 2 Ekim saat 21.49'da gerçekleşecek tutulmanın etkilerini anlattı. Sayarı, tutulmayla birlikte yeni bir dönemim başlayacağını söyledi.

Bu tarihte kaderiniz değişecek: 2 Ekim saat 21.49'a dikkat! Astrolog Nuray Sayarı özellikle 5 burcu uyardı

Ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’a özel açıklamalarda bulunan Sayarı, 2 Ekim Türkiye saati ile 21.49'da gerçekleşecek tutulma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Nuray Sayarı'nın tutulmaya dair açıklamaları ise şu şekilde:

SÜRPRİZ EVLİLİKLER OLACAK

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Çok büyük sürpriz evlilikler olacak bu tutulmadan sonra. Özellikle terazi, kova, yengeç, boğa ve yay burçları için geçerli. Bu dönemde hiç kendilerinden evlilik beklemediğimiz kişilerin paldır küldür evlendiğini duyabiliriz.

PARA KAPINIZI ÇALACAK

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Bu tutulma birçok burç şans katacak. Oğlak, Kova, Terazi, İkizler, Koç burçları tam anlamıyla hayatlarında maddi manevi her şey değişecek.

BOLLUK VE BEREKET RİTÜELİ

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Evinizde hangi renkte olursa olsun fark etmiyor bir kumaş parçası alın. İçerisine bir tutam bolluğa berekete niyet ediyorum diye pirinç koyacaksınız. Bir tutam yeşil mercimek koyacaksınız hayatımda her şey daim olsun diye. Bir tutam tarçın koyacaksınız. Bir tane defne yaprağı koyacaksınız. O defne yaprağının üstüne frekansı en yüksek olan kalem kurşun kalem ile dileklerinizi yazacaksınız. 3 tane 7 7 7 yazacaksınız. Bir de içine bir mıknatıs atacaksınız ve bağlayacaksınız. Son olarak da dileklerinizi dileyeceksiniz en başta Allah'a dua edeceksiniz sonra ritüelinizi yapacaksınız.

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Nuray Sayarı Nur Viral
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