Bu tarihte kaderiniz değişecek: 2 Ekim saat 21.49'a dikkat! Astrolog Nuray Sayarı özellikle 5 burcu uyardı

Ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’a özel açıklamalarda bulunan Sayarı, 2 Ekim Türkiye saati ile 21.49'da gerçekleşecek tutulma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Nuray Sayarı'nın tutulmaya dair açıklamaları ise şu şekilde:

SÜRPRİZ EVLİLİKLER OLACAK

Çok büyük sürpriz evlilikler olacak bu tutulmadan sonra. Özellikle terazi, kova, yengeç, boğa ve yay burçları için geçerli. Bu dönemde hiç kendilerinden evlilik beklemediğimiz kişilerin paldır küldür evlendiğini duyabiliriz.

PARA KAPINIZI ÇALACAK

Bu tutulma birçok burç şans katacak. Oğlak, Kova, Terazi, İkizler, Koç burçları tam anlamıyla hayatlarında maddi manevi her şey değişecek.

BOLLUK VE BEREKET RİTÜELİ

Evinizde hangi renkte olursa olsun fark etmiyor bir kumaş parçası alın. İçerisine bir tutam bolluğa berekete niyet ediyorum diye pirinç koyacaksınız. Bir tutam yeşil mercimek koyacaksınız hayatımda her şey daim olsun diye. Bir tutam tarçın koyacaksınız. Bir tane defne yaprağı koyacaksınız. O defne yaprağının üstüne frekansı en yüksek olan kalem kurşun kalem ile dileklerinizi yazacaksınız. 3 tane 7 7 7 yazacaksınız. Bir de içine bir mıknatıs atacaksınız ve bağlayacaksınız. Son olarak da dileklerinizi dileyeceksiniz en başta Allah'a dua edeceksiniz sonra ritüelinizi yapacaksınız.