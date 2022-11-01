Bu taşlar evinize bolluk ve bereket getiriyor! Zenginlik için almanız gereken taşlar

Doğal taşlar doğadan çıkarıldıktan sonra işlenip kullanılan taşlardır. Çok çeşitli renkte, boyutta ve şekilde olan bu taşlar sadece görsel açıdan değil enerji anlamında da etkili sonuçlar sağlamaktadır. Çok eski yıllardan beri doğal taşların hem ruhsal hem de bedensel faydaları olduğuna inanılır. Antik Yunan'da doğal taşlar şifa kaynağı olarak görülüyordu. Bugün ise bereket ve aşk getirdiğine inanılıyor.

Doğal taşları evinizde bulundurmanız evin enerjisini temizliyor. Bazı kültürlere göre iyi ve pozitif enerji yayıyor. Evinizin bereket saçmasını, parayı kolayca elde etmeyi istiyorsanız bu taşlara şans verebilirsiniz.

ZENGİNLİĞİ ARTIRAN DOĞAL TAŞLAR

Kaplan gözü: Motivasyon sağladığı ve korkuyu azalttığı söyleniyor

Pirit: Bolluğu çektiğine ve iş ve kariyerde motivasyonu artırdığına inanılıyor

Sitrin: Coşkuyu, yaratıcılığı ve konsantrasyonu artırdığına inanılıyor. Zenginlik ve başarı getirdiğine inanılan bu taşın para kazanmak için ilham sağladığına yönelik de inanışlar vardır.

Turkuaz: Duyguları yatıştırdığı ve iyi şansı çektiği düşünülüyor

Safir: Bazı kültürlerde bereket taşı olarak biliniyor.

Yeşim: Refah ve şans için getirdiğine inanılan bir taş.

Yeşil aventurin: Fırsat taşı olarak bilinir, para kazanma fırsatlarını çektiğine inanılır

DOĞAL TAŞLAR NASIL KULLANILIR?

Healthline’a konuşan Emma Halley, bu şifalı olan taşların evde kullanımı için “Onları evinizde, amacınızla ilişkili yerlere yerleştirebilirsiniz. Ya da örneğin, para kazanılan ofise pirit ve sitrin yerleştirilebilir” diyor. Maddi anlamdaki zenginliğin Feng Shui’de sembolize edildiği yön güneydoğudur. Bu nedenle bereket getirdiğine inanılan taşların evin güneydoğusuna konulması gerektiği belirtilir. Bir de evin Bolluk/Bereket köşesi söz konusu. Yine Feng Shui’ye göre evinizde ya da bir odada sırtınızı giriş kapısına vererek karşıya baktığınızda sol köşe bolluk-bereket köşesidir. Örneğin yatak odasının veya ofisin ana kapısında durup içeriye bakarsınız. En soldaki alan, yatak odanızın veya ofisinizin zenginlik köşesidir.



