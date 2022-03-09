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Bu tedavi ile yaşlanma geciktirilebilir

09.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanın ilerlemesiyle birlikte bedensel ve fiziksel olarak yaşlanma gerçekleşiyor. Bu yaşlanma hem kadınların hem de erkeklerin ortak sorunları arasında yer alıyor. Yaşlanmayı kabullenmek istemeyenler farklı çözümlere başvuruyorlar. Son uygulanan tedavilere göre yaşlanmayı geciktirmek mümkün olabilir…

Bu tedavi ile yaşlanma geciktirilebilir

İnsanlar belirli bir yaşın üzerine çıktıklarında yaşlanmanın etkileri gözle görülür hale geliyor. Yaşlanma dışarıdan estetik olarak görülse de vücut sağlığını ve yaşam aktiviteleri de oldukça etkiliyor. Genç yaşta yapılan sağlıksız beslenme ve zararlı alışkanlıklar yaşlanmayı hızlandırıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte çıkan estetik operasyonlar yaşlılığın görüntüsünü azaltabiliyor. Fakat toplum daha sağlıklı olmak ve yaş kaynaklı hastalıklardan korunmak adına etkili çözümler istiyor. Bu doğrultuda orta yaşlı fareler üzerinde yapılan gen tedavisi uygulamasında dokuların gençleştirilmesi sağlandı.

YAŞ KAYNAKLI BİRÇOK HASTALIK ÜZERİNDE BU TEDAVİ UYGULANABİLİR

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Akşam'ın haberine göre ABD’de bilim insanları, sağlıklı farelere yeni bir gen tedavisi uyguladı. Bu sayede 'orta yaşlı' olarak nitelendirilen farelerde dokuların gençleştirilmesi sağlandı. Araştırmacı Heinrich Jasper, yaş kaynaklı birçok hastalığın tedavisinde bu yaklaşımdan yararlanılabileceğini söyledi. Söz konusu yöntemi insanlarda uygulamak henüz çok kolay olmasa da kanser, Alzheimer ya da cam kemik hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde yaşlanmayı geciktirmenin fayda sağlayabileceği vurgulanıyor. Yaşlanma biyolojisi uzmanı olan Dr. Tamir Chandra, "Teoride biyolojik yaşı tersine çevirmek mümkün olabilir ancak bunun arkasındaki temel bilimi anlamamız için erken aşamadayız" diye konuştu.

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