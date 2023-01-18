Bu teknolojiyle doğala en yakın ses duymak mümkün

Türkiye'de ve dünyada ilk kez kullanılan teknolojiyle, işitme cihazları arasında doğala en yakın ses imkanı sunan "Si-Ser Ear Technic Transducers in the ear (TİE) Teknolojisi" lansman toplantısı Pera Palace Otel'de gerçekleşti. Lansman toplantısında konuşan Ear Technic AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ağaç, cihazın yerli ve milli olarak geliştirilen TİE ürününün yenilikçi bir teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

Ürünün bütün ses kaynaklarına bağlanabildiğini kaydeden Ağaç, "Sesi rahat algılayıp, iletebildiği için cihazı beyin dostu olarak tanımlıyoruz. Bir radyoyu düşünün, frekans kanalına girdiğiniz zaman hışırtı varsa kapatırsınız. Bu cihazda öyle bir durum yok, tamamen doğal bir sesi sunuyor." dedi.

Ürünün diğer işitme cihazlarından oldukça farklı olduğunu kaydeden Ağaç, şöyle devam etti:

"Geleneksel olan cihazlarda hoparlör mikrofonu kulak arkasına takılıyor. Dolayısıyla kulak kepçesinin bütün fonksiyonları kayboluyor, gelen sesler beyne rahat iletilmiyor, yüksek frekanslar kayboluyor. Bu cihaz, rüzgarın sesini, hışırtısını aşağı çekebiliyor; yaklaşık 22 desibel, gürültüleri aşağı çekiyor. Ünsüz harfleri güçlendirebiliyor ki kelimeler rahat anlaşılsın diye. Geniş frekansta sesi sunabiliyor. Geleneksel işitme cihazları bunların çoğunu yapamıyor çünkü kulak kepçesini devreye almıyor. Her şeyi cihaz yaptığı için de sürekli yapay bir ses geliyor ve insanlar cihazlarına alışamıyor. Bu cihazda en büyük verimlilik de kısa sürede işitme cihazına alışılabilmesi."

ÜRÜN 50 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Mehmet Emin Ağaç, cihazda pil değişiminin yapılmadığını bu nedenle çevre dostu olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"İşitme cihazı 3 saat şarj edilerek, yaklaşık 18 saat kullanabiliyor. Bir şarj ünitesi var, üzerine koyduğunuz zaman rahat bir şekilde şarj edilip kullanılabiliyor. Tamir gerektirmiyor çünkü cihaz 3 parçadan oluşuyor. Bozulan parça işitme merkezinde direkt değiştiriliyor. Yani kişi işitme cihazı kullandığı zaman teknik servis sonuçlarını beklemiyor. Hem maliyeti düşük hem işitme cihazının ömrü daha uzun oluyor. Yerli ve milli, Amerika’da patenti alınan bir ürün. Dünyanın 3 kıtasında şu anda koruma altında. Sürekli geliştirilen bir ürün. Şu anda 3’üncü neslini çıkarmaya çalışıyoruz. Dünyanın 50 ülkesine de birinci ve ikinci versiyonlarının ihracatı var. Üçüncü versiyonunun da gelecek bir iki ay içerisinde yine dünyanın en az 50 ülkesine ihracı yapılacak."

Ağaç, Türkiye'de birçok kişinin ürünün birinci ve ikinci versiyonunu kullandığını da sözlerine ekledi.

Tanıtım toplantısında, İşitme Engelli Bireyler Eğitim Vakfı (İÇEV) Hentbol Takımı oyuncuları da cihazı deneyimledi.

