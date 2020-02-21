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Bu telefon sudan ucuz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Nokia’nın çıkarmaya hazırlandığı Nokia TA-1212, sudan ucuz deyimi ile karşımıza çıkacak.

Bu telefon sudan ucuz

Kolay kullanım, ucuz maliyet ve ucuz satış politikası ile beraber özellikle orta asya ülkelerinde hala önemli satış rakamlarına ulaşan NOKIA yeni çalışmalarını yine bu yönde ilerletiyor.  Mobil Dünya Kongresinde de bu çalışmaların nasıl sonuç verdiğini görecektik.
Ancak planlanan Mobil Dünya Kongresi yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmaya başlayan Corona Virüsü nedeniyle iptal edildi. Durum böyle olunca yeni cihazlar yavaş yavaş bilerek veya bilmeyerek sızdırılmaya başlandı. Ancak Nokia’nın cihazlarından biri Çin’in sertifikasyon kuruluşu olan TENAA’da görüldü. Cihazın özelliklerinden çok dikkat çeken özelliği ise fiyatı oldu. Cihaz günümüzdeki telefonların fiyatlarına baktığımızda sudan ucuz diyebiliriz.
Cihazın özelliklerine gelecek olursak kamera özelliğinden başlayalım. Ön kamera yer almayan cihazın arka kamerası 0.3 MP çözünürlüğünde yani geçmişe bir nevi yolculuk yapıyoruz. Ekran çözünürlüğü 40 x 320 piksel çözünürlüğünde. Tuşlu telefon özelliğine sahip telefonda herhangi bir depolama alanı yok diyebiliriz.
Basit bir telefon kullanım özelliğine sahip olacağı için 16MB depolama alanı olacak. Bunun ile beraber cihazda 8GB RAM özeliği olacak. Aslında her şeyden önemlisi belirtmiş olduğumuz gibi fiyatı cihaz 50 dolarlık satış fiyatına olacak. Sadece 50 dolara bir telefon sahibi olabileceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia Nokia TA-1212 TENAA cep telefonu Mobil Dünya Kongresi

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