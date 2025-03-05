Bu test gardırobunda eksik olan parçayı söylüyor!

Dolabının eksik parçası ne olabilir? Sen bize bırak!

1/8 Sabahları dolabın karşısında en çok ne düşünüyorsun? Keşke şu kombini tamamlayacak bir şeyim olsaydı... Neden hep aynı şeyleri giyiyorum? Giyecek hiçbir şeyim yok... Daha iddialı bir şeyler giymek istiyorum ama ne?

2/8 Gardırobunda en çok hangi renkler var? Siyah, beyaz, gri. Toprak tonları ve bej. Pastel tonlarında şahane renkler. Biraz ondan, biraz bundan, biraz da şundan.

3/8 Alışveriş yaparken en büyük önceliğin nedir diye sorsak? Uzun süre kullanabileceğim zamansız parçalar almak. Kolay kombinlenebilir ve her şeyle uyumlu olması. Rahat olması. Yoksa sık sık giymem! Tarzıma yepyeni bir hava katması.

4/8 Kombinlerini tamamlamakta en çok ne zor geliyor? Üzerime bir şey alsam ama ne? Altıma uygun bir şey bulamıyorum! Ayakkabı seçimim hep aynı, biraz değişiklik lazım. Kombine hareket katacak bir şey eksik gibi…

5/8 Giyecek bir şey bulamadığın için buluşmalarından birini iptal ettiğin oldu mu?

6/8 Dolabındaki hangi parça en çok yer kaplıyor? Üstler (tişört, gömlek, kazak…) Pantolonlar ve etekler Ayakkabılar. Evet, biraz fazla olabilir… Aksesuarlar, çantalar, şapkalar!

7/8 Peki bu tanımlardan hangisi tarzını ifade ediyor? Şık ama zahmetsiz. Klasik ve düzenli. Rahat ve özgür. Farklı ve dikkat çekici.