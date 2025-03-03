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  4. Bu test kombinlerinde yaptığın büyük hatayı ortaya çıkarıyor!

Bu test kombinlerinde yaptığın büyük hatayı ortaya çıkarıyor!

23.02.2025 20:52
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Kombin yaparken her şey tam oldu diyorsun ama bir şeylerin eksik kaldığını mı hissediyorsun? Belki de fark etmeden büyük bir stil hatası yapıyorsun! Bu testle moda seçimlerinde nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Hazırsan başlayalım!

Bu test kombinlerinde yaptığın büyük hatayı ortaya çıkarıyor!

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1/10

Gardırobunun olmazsa olmaz parçası hangisi?

Gardırobunun olmazsa olmaz parçası hangisi?
Her şeyle giden jean pantolonum!
Desenli gömlekler olmadan yapamam!
Günü yorulmadan geçirmemi sağlayan spor ayakkabılarım!
Her kombine uyan oversize ceketim!
2/10

Hayatın boyunca tek bir ayakkabı kullanman gerekseydi bu hangisi olurdu?

Spor ayakkabı
Loafer
Bot
Çizme
Sandalet
Sneaker
3/10

Günlük kombin yaparken en çok neye dikkat edersin?

Günlük kombin yaparken en çok neye dikkat edersin?
Aksesuarlarla tamamlamaya.
Rahat olsun yeter, gerisi çok da önemli değil.
Beni farklı gösteren bir parça olmalı.
Renklerin ve desenlerin birbiriyle uyumlu olmasına bayılıyorum!
4/10

Gardırobundaki en fazla bulunan renk hangisi?

Siyah ve tonları.
Parlak renkler!
Pastel renkler.
Her renkten biraz var.
Toprak tonları.
Işıltılı renkler.
5/10

Alışveriş yaparken nelere dikkat edersin?

Alışveriş yaparken nelere dikkat edersin?
Klasik ve zamansız parçaları tercih ederim.
Trend olan şeylere göz atarım ama kendime yakıştırmazsam almam.
Kullanışlı ve her şeye uyum sağlayacak parçalar alırım.
Dikkat çeken parçalar bulmaya çalışırım.
6/10

Bir kombini tamamlayan en önemli şey sence ne?

Takı.
Ayakkabı.
Dikkat çeken bir parça.
Gözlük.
Kaliteli kıyafetler.
Çanta.
7/10

Aksesuar kullanımı hakkında düşüncen nedir?

Aksesuar kullanımı hakkında düşüncen nedir?
Kombine bağlı, bazen sade bazen abartılı kullanırım.
En fazla bir küpe veya saat takarım.
Ne kadar çok o kadar iyi!
Minimal aksesuarlar seçmeye özen gösteririm.
8/10

En sevdiğin ünlü stil ikonu kim?

Hailey Bieber
Rihanna
Jennifer Lopez
Zendaya
Billie Eilish
Bella Hadid
9/10

Bir davete giderken ne giyersin?

Bir davete giderken ne giyersin?
Siyah bir elbise veya takım, her zaman kurtarıcıdır!
Kimseyle pişti olmayacağım bir kıyafet tabi ki!
Klasik ama zarif bir kombin, abartmaya gerek yok.
İçinde rahat edeceğim ve özensiz görünmeyeceğim bir kıyafet.
10/10

En sevdiğin kumaş türü hangisi?

Pamuklu kumaşlar.
Deri kumaşlar.
Keten kumaşlar.
Farklı dokuları karıştırmayı severim.
Parlak kumaşlar.
Dantel ve transparan kumaşlar.
Anahtar Kelimeler:
kombin Philips Yaşam Kategorisi
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