Bu test kombinlerinde yaptığın büyük hatayı ortaya çıkarıyor!

Kombin yaparken her şey tam oldu diyorsun ama bir şeylerin eksik kaldığını mı hissediyorsun? Belki de fark etmeden büyük bir stil hatası yapıyorsun! Bu testle moda seçimlerinde nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Hazırsan başlayalım!
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