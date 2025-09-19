KADIN

Bu test ne kadar verimli uyuduğunu ortaya çıkarıyor!

Uykunun gerçekten dinlendirici olup olmadığını anlamak her zaman kolay olmuyor. Bazen 8 saat uyuyup hala yorgun kalkabiliyoruz bazen de birkaç saatlik uyku bile bizi bomba gibi hissettirebiliyor. Biz de bu testteki sorulara verdiğin cevaplara göre gerçekten verimli uyuyup uyumadığını tahmin ediyoruz. Hazırsan başlayalım!

1/8

Uykuya dalman genelde ne kadar sürüyor?

Uykuya dalman genelde ne kadar sürüyor?
Kolay kolay uyuyamıyorum, hep dönüp duruyorum.
Gözlerim hemen kapanır, anında uyurum.
Biraz oyalanırım ama çok uzun sürmez.
Dakikalar değil, saatlerce uykusuzlukla uğraşıyorum.
2/8

Sabah alarmı çaldığında hangi emoji seni daha iyi anlatıyor?

3/8

Peki, gece boyunca uykun ne kadar bölünüyor?

Peki, gece boyunca uykun ne kadar bölünüyor?
Nadiren uyanırım, uyansam da hemen geri dalarım.
Hiç bölünmez, sabaha kadar mışıl mışıl uyurum.
Hiç sorma, sürekli uyanıyorum...
Arada bir uyansam da tekrar uyumam çok zaman almaz.
4/8

Günü yarıladığında genelde nasıl hissedersin?

5/8

Ortalama kaç saat uyursun?

Ortalama kaç saat uyursun?
5 saat civarı uyuyorum genelde.
Çoğunlukla 6-7 saat yeterli oluyor.
Yaklaşık 7-8 saat uyuyorum.
Biraz az olsa da 5-6 saat uyuyorum.
6/8

Yatak odanı nasıl tanımlarsın?

7/8

Uyumadan önce elektronik cihaz kullanımın nasıl?

Uyumadan önce elektronik cihaz kullanımın nasıl?
Gözümü kapatana kadar telefondayım...
Yatmadan önce ekranlardan uzak duruyorum.
Bazen elim telefona gitse de çok fazla bakmamaya çalışıyorum.
Çoğunlukla yatana kadar ekrana bakıyorum.
8/8

Haftada ortalama kaç fincan kahve içersin?

