Bu test ne kadar verimli uyuduğunu ortaya çıkarıyor!

1/8
Uykuya dalman genelde ne kadar sürüyor?
Kolay kolay uyuyamıyorum, hep dönüp duruyorum.
Gözlerim hemen kapanır, anında uyurum.
Biraz oyalanırım ama çok uzun sürmez.
Dakikalar değil, saatlerce uykusuzlukla uğraşıyorum.
3/8
Peki, gece boyunca uykun ne kadar bölünüyor?
Nadiren uyanırım, uyansam da hemen geri dalarım.
Hiç bölünmez, sabaha kadar mışıl mışıl uyurum.
Hiç sorma, sürekli uyanıyorum...
Arada bir uyansam da tekrar uyumam çok zaman almaz.
5/8
Ortalama kaç saat uyursun?
5 saat civarı uyuyorum genelde.
Çoğunlukla 6-7 saat yeterli oluyor.
Yaklaşık 7-8 saat uyuyorum.
Biraz az olsa da 5-6 saat uyuyorum.
7/8
Uyumadan önce elektronik cihaz kullanımın nasıl?
Gözümü kapatana kadar telefondayım...
Yatmadan önce ekranlardan uzak duruyorum.
Bazen elim telefona gitse de çok fazla bakmamaya çalışıyorum.
Çoğunlukla yatana kadar ekrana bakıyorum.