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Bu testin sonunda kombin yeteneğini puanlıyoruz!

24.02.2025 11:09
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Herkes kendine yakışanı giymeli ama kombin yeteneğine bir de bizim gözümüzden bakmanı istedik! Kombin yeteneğin kaç puan alacak?

Bu testin sonunda kombin yeteneğini puanlıyoruz!

Kombin yeteneğin kaç puan alacak?

1/8

Sabah koşturmacası! İşe/okula yetişmek için 5 dakikan var. Üstüne ne giyersin?

Sabah koşturmacası! İşe/okula yetişmek için 5 dakikan var. Üstüne ne giyersin?
Dün giydiğim kot pantolon ve tişört.
"Hava soğuk ya." deyip üst üste iki kazak giyerim. Renk uyumu da şansa artık.
Geceden hazırladığım kıyafetlerimi giyerim.
2/8

Partnerinle buluşma ayarladınız ve bu sefer biraz rahat olalım dedi. Nasıl bir kombin hazırlarsın?

Partnerinle buluşma ayarladınız ve bu sefer biraz rahat olalım dedi. Nasıl bir kombin hazırlarsın?
Klasik bir spor ayakkabı, kot pantolon ve booool bir sweatshirt.
Oversize bir blazer ceket ve bol bir pantolon. Bitti!
Onun en sevdiği renkte bir elbise/gömlek giyerim. Rahat olmak önemli değil.
3/8

Dolabına baktığında en çok hangi renk hakim?

4/8

Kalabalık bir etkinliktesin ve içeceğin elbisenin üstüne döküldü... Nasıl hareket edersin?

Kalabalık bir etkinliktesin ve içeceğin elbisenin üstüne döküldü... Nasıl hareket edersin?
"Kimse fark etmez" deyip peçeteyle silerim.
Hemen tuvalete koşup kurtarabilecek miyim diye panik yaparım.
Ceketimi alıp belime bağlarım. Amaaaaan!
5/8

Dürüst ol: Hiç beğenmediğin halde sana verilen bir hediyeyi kullandın mı?

6/8

Bir kıyafeti kombinleyemediğin için dolaba kaldırdığın oldu mu?

Bir kıyafeti kombinleyemediğin için dolaba kaldırdığın oldu mu?
Evet ya. Halen bekleyen bir sürü parça var.
Hiç olmadı. Çünkü her şeyi birbiriyle kombinleyebiliyorum.
Kaldırdım ama sonra birilerinden ilham alıp kombinledim.
7/8

Trend olan bir parça gördüğünde aklından geçen ilk şey nedir diye sorsak?

Trend olan bir parça gördüğünde aklından geçen ilk şey nedir diye sorsak?
Herkes giyiyorsa ben de almalıyım.
Bana yakışıp yakışmayacağını düşünürüm.
Herkes giyiyorsa ben hiiiiç almam!
8/8

Son sorudayız! Vazgeçemediğin bir aksesuar seçer misin?

Anahtar Kelimeler:
kombin Philips Yaşam Kategorisi
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