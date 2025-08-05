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Bu testin sonunda tatilde sana en çok yakışacak kombin var!

Kimi tatilde şıkır şıkır olmak ister, kimi ise “Plaj terliğim yeter” kafasında olur. Peki ya sen? Bu yaz tatilde nasıl bir tarz benimsemelisin? Öğrenmek için haydi teste! 👇

Bu testin sonunda tatilde sana en çok yakışacak kombin var!

Bu testin sonunda tatilde sana en çok yakışacak kombin var!

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Yaz tatilinde seni en çok mutlu eden şey ne?

Yaz tatilinde seni en çok mutlu eden şey ne?
Serin sulara atlamak!
Gün batımında fotoğraf çekmek.
Plajda doyasıya eğlenmek.
Otele gittiğimde beni bekleyen açık büfe...
Kitap + gölge + buz gibi limonata = ben!
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Tatilde ilk gün nasıl bir kombin tercih edersin?

Tatilde ilk gün nasıl bir kombin tercih edersin?
Şort + basic tişört + terlik
Uzun keten gömlek + sandalet + hasır şapka
Neon bikini + pareo + devasa güneş gözlüğü
Fırfırlı elbise + topuklu terlik
Tayt + askılı tişört + spor ayakkabı
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Tatile çıkarken valizine mutlaka eklemen gereken şey hangisi?

Tatile çıkarken valizine mutlaka eklemen gereken şey hangisi?
Şapka ve gözlük!
Güneş kremi olmadan olur mu?
Şnorkel olmadan yüzemem!
Terlik ve sandaletlerimi unutmamalıyım!
Plaj çantamsız asla!
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Tatilde en çok kurduğun cümle hangisi?

Tatilde en çok kurduğun cümle hangisi?
Ben biraz bronzlaşıp geleceğim.
Şurada bir fotoğraf çekelim mi?
Akşam ne yesek?
Deniz çok soğuk ama girince alışıyorsun. 🙄
Plaj terliğimi kaybettim!
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Peki, tatildeyken ilk akşamını nerede geçirirsin?

Peki, tatildeyken ilk akşamını nerede geçirirsin?
Sahilde yürüyüşte.
Eğlenceli bir gece kulübünde!
Konser varsa ben oradayım!
Oteldeki eğlenceye katılırım.
Ara sokakta güzel bir butik kafede...
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Tatilini nerede yapmak istersin?

İspanya
Yunanistan
Fransa
Miami
Brezilya
Türkiye
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Yolculuk nasıl olacak?

Yolculuk nasıl olacak?
Uçakla tabii ki!
Arabayla yavaş yavaş giderim.
Otobüs yolculuğu.
Tren, çünkü maksat gezmek!
Henüz karar vermedim.
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Yaz stilini tek kelimeyle özetlemeni istesek... 👇

Yaz stilini tek kelimeyle özetlemeni istesek... 👇
Rahat
Cesur
Havalı
Şık
İddialı
Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
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