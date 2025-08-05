Bu testin sonunda tatilde sana en çok yakışacak kombin var!

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Yaz tatilinde seni en çok mutlu eden şey ne?
Gün batımında fotoğraf çekmek.
Plajda doyasıya eğlenmek.
Otele gittiğimde beni bekleyen açık büfe...
Kitap + gölge + buz gibi limonata = ben!
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Tatilde ilk gün nasıl bir kombin tercih edersin?
Şort + basic tişört + terlik
Uzun keten gömlek + sandalet + hasır şapka
Neon bikini + pareo + devasa güneş gözlüğü
Fırfırlı elbise + topuklu terlik
Tayt + askılı tişört + spor ayakkabı
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Tatile çıkarken valizine mutlaka eklemen gereken şey hangisi?
Güneş kremi olmadan olur mu?
Terlik ve sandaletlerimi unutmamalıyım!
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Tatilde en çok kurduğun cümle hangisi?
Ben biraz bronzlaşıp geleceğim.
Şurada bir fotoğraf çekelim mi?
Deniz çok soğuk ama girince alışıyorsun. 🙄
Plaj terliğimi kaybettim!
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Peki, tatildeyken ilk akşamını nerede geçirirsin?
Eğlenceli bir gece kulübünde!
Konser varsa ben oradayım!
Oteldeki eğlenceye katılırım.
Ara sokakta güzel bir butik kafede...
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Tatilini nerede yapmak istersin?
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Yolculuk nasıl olacak?
Arabayla yavaş yavaş giderim.
Tren, çünkü maksat gezmek!
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